Goat Simulator 3 ganha data de lançamento para consoles e PC

Desenvolvido pela Coffee Stain Studios, Goat Simulator 3 traz a cabra Pilgor mais perigosa do que nunca em uma nova ilha chamada San Angora, onde há novos mistérios para serem resolvidos e ainda mais caos para causar. Uma das principais novidades está no multiplayer cooperativo online e local para até quatro pessoas jogarem ao mesmo tempo. Usuários que garantirem o game em pré-venda também receberão o pacote de skins "Digital Downgrade Edition" que traz skins remasterizadas de expansões anteriores como Old School Pilgor, MMO, GoatZ, Waste of Space e PayDay: The Heist.

A edição de colecionador Goat in a Box traz uma cópia do jogo em uma caixa temática, uma caixa padrão steelbook para o disco, uma pelúcia da cabra Pilgor, um CD com a trilha sonora, 3 cartões postais e um pôster dupla face. Ela inclui também arquivos digitais da trilha sonora, as skins do conteúdo de pré-venda e arquivos para impressão 3D.

