God of War e Kena estão mais baratos nesta semana; veja ofertas

Já a plataforma Steam, dedicada à venda de jogos para PC, chama atenção com Resident Evil 2 Remake, Halo Wars: Definitive Edition e Dead By Daylight mais baratos. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 4 God of War marca estreia da franquia da Sony no PC com melhorias visuais e de performance — Foto: Divulgação/PlayStation PC God of War marca estreia da franquia da Sony no PC com melhorias visuais e de performance — Foto: Divulgação/PlayStation PC

👉 Qual jogo vocês mais jogam no Steam? Comente no Fórum do TechTudo

PlayStation

Vários dos principais games do catálogo da PlayStation estão com grandes descontos a partir desta semana. Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão, que é exclusivo do console de nova geração, está quase pela metade do preço. Além disso, Devil May Cry 5, It Takes Two e Far Cry 6 também estão mais baratos por tempo limitado. Veja alguns dos destaques a seguir:

2 de 4 Kena: Bridge of Spirits traz sistema de combate dinâmico e progressivo — Foto: Divulgação/Ember Lab Kena: Bridge of Spirits traz sistema de combate dinâmico e progressivo — Foto: Divulgação/Ember Lab

Xbox

Nesta semana, a expansão A Bruxa-Rainha de Destiny 2 está com um grande desconto na loja da Microsoft. O catálogo também oferece oportunidades em títulos como Assassin’s Creed Valhalla, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Mortal Kombat 11 Ultimate, que traz todos os conteúdos lançados para o game de luta da NetherRealm Studios. Confira as ofertas:

3 de 4 Sekiro é bastante diferente da série Souls da FromSoftware, mas também chama atenção pelos combates punitivos — Foto: Divulgação/Activision Sekiro é bastante diferente da série Souls da FromSoftware, mas também chama atenção pelos combates punitivos — Foto: Divulgação/Activision

FIFA 22 - R$ 44,85;

Call of Duty: Modern Warfare - R$ 75,57;

Sekiro: Shadows Die Twice - R$ 99,50;

Destiny 2: A Bruxa-Rainha - R$ 71,99;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 111,98;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - R$ 75,00;

Mortal Kombat 11 Ultimate - R$ 69,75

Mafia: Definitive Edition - R$ 57,73;

Sonic Mania - R$ 32,47;

Monster Hunter World - R$ 65,46.

Steam

A loja digital da Valve traz ofertas mais tímidas nesta semana, mas que ainda podem ser do agrado de quem quer garimpar novos jogos. Algumas das ofertas de destaque são Life is Strange: True Colors, Resident Evil 7: Biohazard e a franquia Call of Duty: Black Ops, que está entre as prediletas dos fãs. Veja mais das promoções a seguir:

4 de 4 Life is Strange: True Colors traz a nova personagem Alex Chen, que possui um misterioso poder relacionado à empatia — Foto: Reprodução/Steam Life is Strange: True Colors traz a nova personagem Alex Chen, que possui um misterioso poder relacionado à empatia — Foto: Reprodução/Steam

Resident Evil 2 Remake - R$ 43,99;

Halo Wars: Definitive Edition - R$ 9,98;

Dead By Daylight - R$ 19,99;

Life is Strange: True Colors - R$ 149,95;

Resident Evil 7: Biohazard - R$ 34,99;

Call of Duty: Black Ops - R$ 39,99;

Call of Duty: Black Ops 2 - R$ 36,29;

No Man’s Sky - R$ 64,99;

PC Building Simulator - R$ 11,39;

Half-Life: Alyx - R$ 54,99