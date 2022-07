God of War Ragnarok: conheça a edição de colecionador e edição Jötnar

God of War: Ragnarok teve sua data de lançamento revelada para 9 de novembro no PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) nesta última quarta-feira (6), junto ao anúncio de 3 edições especiais: a de lançamento, a de colecionador e a Jötun. No Brasil, apenas estarão disponíveis a Edição de Lançamento e a Edição Digital Deluxe, que vêm acompanhadas de alguns itens de bônus. Já em outros países, haverá também a opção de comprar o game em sua Edição de Colecionador e Jötnar Edition, que acompanham uma réplica de 40 cm do martelo de Thor e vários outros itens.

Por enquanto, não há preço divulgado para as versões de God of War: Ragnarok. Contudo, essa informação deve ser revelada na pré-venda, em 15 de julho às 10h, horário de Brasília. Confira, com mais detalhes, os itens presentes em cada uma dessas edições especiais.

Edição de Colcionador e Jötnar Edition de God of War: Ragnarok inclui réplica do martelo de Thor e mais

God of War: Ragnarok - Edição de Lançamento

A Edição de Lançamento de God of War: Ragnarok será vendida como a edição padrão, mas com extras para jogadores que reservarem o game antecipadamente na pré-venda. Ela incluirá um voucher para os seguintes itens digitais: Armadura da Nevintensa do Kratos e Túnica da Nevintensa do Atreus.

Vale lembrar que todos os itens mencionados nas edições especiais podem também ser desbloqueados através da gameplay, e as versões apenas fornecem um acesso antecipado. Quem comprar o game na versão do console mais antigo da Sony, poderá realizar o upgrade para a versão do PS5 por um preço ainda a ser confirmado, provavelmente de R$ 50.

God of War: Ragnarok - Edição de Lançamento é como a edição padrão do game, com alguns bônus digitais de pré-venda

God of War: Ragnarok - Edição Digital Deluxe

Na Edição Digital Deluxe, os usuários recebem ambas as versões do jogo (PS4 e PS5 ), além de vários itens, como: Armadura do Valescuro do Kratos, Traje do Valescuro do Atreus, Cabos das Lâminas do Valescuro para as Lâminas do Caos e Punho de Machado do Valescuro. Essa edição inclui também a trilha sonora digital oficial de God of War: Ragnarok, um minilivro digital de artes da Dark Horse, um conjunto de avatares e um tema para o PlayStation 4.

God of War: Ragnarok - Edição Digital Deluxe traz o game para PS5 e PS4 além de itens digitais para ajudar em sua jornada, livro de artes e trilha sonora

God of War: Ragnarok - Jötnar Edition

Indisponível no Brasil, a Jötnar Edition traz todos os itens da Edição de Colecionador, com exceção dos Dados Enânicos, todos os itens digitais da Edição Digital Deluxe e outros itens exclusivos. Como é uma versão intermediária, essa edição também chega sem a versão física do game; apenas com o voucher e o Steelbook. Entre os extras, ela traz um disco de vinil de 18 cm com músicas do compositor do game, Bear McCreary e um mapa da árvore sagrada Yggdrasil em tecido com todos os Nove Reinos em seus galhos e raízes.

God of War: Ragnarok - Jötnar Edition traz os itens da Edição de Colecionador e ainda mais, porém também não chegará ao Brasil

A edição acompanha ainda um conjunto de broches do Falcão, Urso e Lobo, que simbolizam Faye, Kratos e Atreus, respectivamente. Está incluso também o anel lendário Draupnir da mitologia nórdica, guardado em um saco vermelho. No lugar dos dados enânicos, os jogadores receberão o Conjunto de Dados do Brok em acabamento metálico prateado e detalhes em azul, guardados em uma embalagem com a marca dos Irmãos Huldra.

God of War: Ragnarok - Edição de Colecionador

Esta edição, assim como Jötnar Edition, infelizmente não estará disponível no Brasil. Um fato curioso é que ela não inclui versão física em disco do jogo – apenas um voucher para resgatar o game em formato digital (PS4 e PS5), além da caixa especial metálica no padrão Steelbook com a representação do Urso e do Lobo. Todos os itens vêm em uma bela caixa no formato do Santuário da Guardiã do Conhecimento, onde Kratos e Atreus têm sua primeira visão do Ragnarok ainda no God of War de 2018.

God of War: Ragnarok - Edição de Colecionador trará réplica do martelo de Thor em 40 cm, mas não será vendida no Brasil

A peça de destaque nessa edição é a réplica do martelo Mjölnir de Thor em 40 cm e repleta de detalhes. Os jogadores também receberão esculturas dos Gêmeos Vanir de 5 cm, como as dos irmãos Huldra esculpidas por Atreus da Edição de Colecionador de God of War de 2018, além de um Conjunto de Dados Enânicos de material que imita madeira e símbolos de Yggdrasil na parte externa. Esta edição também traz todos os itens digitais da Edição Digital Deluxe.

Sequência direta de God of War (2018), a nova aventura de Kratos e Atreus levará pai e filho em uma jornada para sobreviver ao Ragnarok e cumprirem seu papel na grande batalha que promete trazer o fim do mundo. Ambos terão que enfrentar as consequências dos eventos do game anterior e precisarão enfrentar novos deuses da mitologia nórdica, como Thor, o Deus do Trovão.

O Unboxing oficial da Edição de Colecionador e Jötnar Edition, inclusive, foi realizado com o ator Ryan Hurst, que interpreta Thor e dá a voz ao personagem em inglês, ao lado do diretor de arte Rafael Grassetti da Santa Monica Studio.

