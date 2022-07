God of War: Ragnarok tem data de lançamento e trailer revelados

God of War: Ragnarok teve sua data de lançamento revelada nesta quarta-feira (6). O aguardado jogo chegará para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) em 9 de novembro. O anúncio foi acompanhado de um trailer cinemático, que mostra Kratos e seu filho Atreus enfrentando diferentes criaturas enquanto o Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica, se aproxima. Além disso, foram reveladas duas edições de colecionador para fãs. A data de lançamento do jogo já era aguardada desde a última semana .

Revelado originalmente em 2020 antes do lançamento do PlayStation 5 (PS5), God of War: Ragnarok estava previsto inicialmente para 2021, mas sofreu um atraso devido a complicações no desenvolvimento causados pela pandemia. O game será uma sequência direta do God of War de 2018 que teve o retorno de Kratos já mais velho, com uma nova temática de mitologia nórdica e introduziu um novo personagem com seus filho Atreus. Após os eventos do jogo anterior, pai e filho terão que lidar com as consequências de suas ações e o iminente Ragnarok, uma grande batalha entre deuses que precede o fim do mundo.

Três edições disponíveis no lançamento

O título estará disponível em algumas versões diferentes. A Standard Edition para PS5 ou PS4 traz o jogo padrão e oferece alguns bônus para usuários que o reservarem antecipadamente em pré-venda como a armadura e túnica Risen Snow para Kratos e Atreus. A digital Deluxe Edition trará um conjunto de armadura, túnica e cabo de espada e machado Darkdale, além de trilha sonora, mini livro de artes da Dark Horse, pacote de avatares e um tema para o PS4.

Na God of War: Ragnarok Collector's Edition, usuários receberão: um voucher para as edições digitais do game no PS5 e PS4, uma caixa padrão Steelbook, duas esculturas de madeira como as de Atreus dos gêmeos Vanir, um conjunto de dados Dwarven (anão) e uma réplica de 40 cm do martelo de Thor. A edição Jotnar traz tudo da edição de colecionador com alguns extras como um mapa dos nove reinos de Yggdrasil em tecido, um vinil com músicas do compositor Bear McCreary, broches, o lendário anel Draupnir, conjunto de dados Brok com acabamento metálico no lugar do Dwarven e duas caixas padrão steelbook.

Todos os itens digitais do jogo oferecidos nas edições especiais dos games podem ser também desbloqueados através de gameplay posteriormente. Usuários que adquirirem o game no PS4 poderão realizar um upgrade pago para obter a versão PS5, normalmente no valor de R$ 49,90.