Golpe oferece Netflix de graça para roubar seus dados; saiba se proteger

Perfis falsos de serviços de streaming estão sendo usados por criminosos para aplicar golpes de phishing nas redes sociais. Com o objetivo de enganar as vítimas e coletar seus dados pessoais e bancários, os golpistas oferecem assinaturas gratuitas de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. As informações são de relatório do dfndr lab, laboratório especializado em cibersegurança da PSafe. Segundo a análise da empresa, há uma rede de perfis fake com cerca de 500 contas falsas criadas no Facebook, TikTok, Twitter e Instagram . Juntas, elas possuem mais de 654 mil seguidores e 2,5 milhões de curtidas.