Google Maps ganha 3 funções muito úteis para o seu dia a dia; conheça

O Google Maps ganhou três novos recursos pensados principalmente para passeios, mas que podem ser muito úteis durante o ano todo. O primeiro é a vista aérea em 360º dos principais pontos turísticos do mundo - que, por enquanto, está disponível apenas para algumas cidades, mas deve expandir para outros lugares nos próximos anos. Outra novidade é que a seção dedicada a ciclistas ganhará mais informações, incluindo dados sobre o tráfego de carros e o trajeto com mais ciclovias.

Além disso, o app também conta agora com notificações de compartilhamento de localização - o que permitirá aos usuários saber quando um familiar, por exemplo, chegou ou saiu de algum lugar. Esta função, assim como as imagens de pontos turísticos, será lançada globalmente nos apps para Android e iPhone (iOS) e na versão desktop a partir desta quarta-feira (27). Já a atualização das rotas de bicicleta será lançada nas próximas semanas, nas cidades onde o recurso já está disponível. Saiba mais sobre o funcionamento a seguir.

Vistas aéreas de pontos turísticos

O Google está incluindo vistas aéreas fotorrealistas de quase 100 dos pontos turísticos, localizados em cidades como Barcelona, Londres, Nova York, São Francisco e Tóquio. A ideia é que o turista veja essas imagens antes das viagens para decidir se vai visitar as localizações ou não. Por enquanto, o recurso está disponível apenas para esses locais específicos, mas a ideia é que seja expandido para mais cidades.

As tomadas aéreas ficam na seção "Fotos" do respectivo ponto turístico, acessível por meio da busca do Google Maps. É possível, com ele, visitar de maneira 3D prédios históricos de Londres, por exemplo, o que facilita bastante a escolha de itinerários em viagens.

Notificações de localização compartilhada

O app de mapas do Google já permite compartilhar rotas com amigos e familiares, mas agora ele conta com notificações. Desse modo, quando uma pessoa escolhe compartilhar a localização com você, é possível definir um alerta para quando ela chegar ou sair de determinado local.

O recurso tem múltiplas utilidades. Ele pode ser acionado para facilitar encontros antes ou depois de um show, assim como saber se um ente querido chegou em casa em segurança, por exemplo. Para ativá-lo, basta, no app, tocar em "Add" (ou "Adicionar") na nova seção "Notifications" ("Notificações"), exibida sob o nome da pessoa que está dividindo a localização com você.

No anúncio da novidade, o Google salientou a preocupação com segurança, informando que a pessoa que está compartilhando a localização receberá lembretes periódicos para informá-la desta escolha. Os avisos serão enviados por notificações push e e-mails. Além disso, os usuários podem bloquear alguém de definir notificações.

Mais informações para ciclistas

Por fim, a aba voltada para trajetos por bicicleta vai ganhar informações detalhadas. Além da inclinação da rota, os ciclistas terão acesso a dados como a presença de escadas, fluxo de carros e maior ou menor quantidade de ciclofaixas.

O app também vai passar a informar o tipo de estrada que forma o trajeto — se é uma via local, uma rodovia, etc. Dessa forma, quem pedala poderá ter melhor noção sobre a velocidade dos automóveis, o que ajuda a decidir o caminho. Esta é a única novidade que ainda não está disponível, mas que foi prometida para as próximas semanas.

