GT 1030 vs GTX 750 TI: compare as placas de vídeo Nvidia

GT 1030 e GTX 750 TI são placas de vídeo de entrada da Nvidia . Elas aparecem como alternativas para quem precisa utilizar mais monitores ou mesmo para quem quer aproveitar jogos mais simples em resolução HD . As GPUs , que estão disponíveis em versões com 2 ou 4 GB, são encontradas no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 649, sendo modelos que podem ser instalados mesmo em sistemas mais simples.

Com a proposta de custo baixo, as placas prometem ainda operar com um menor consumo de energia. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das GPUs para te ajudar a decidir qual é a ideal para o seu sistema.

1 de 4 GTX 750 Ti pode ofereceer desempenho para jogos de entrada em resolução HD — Foto: Reprodução/Amazon GTX 750 Ti pode ofereceer desempenho para jogos de entrada em resolução HD — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

As placas contam com especificações simples, tendo, na maior parte das versões, apenas 2 GB de memória no padrão GDDR5. Algumas versões das placas trazem ainda memórias DDR4, um padrão mais antigo, que tende a oferecer menos desempenho.

A GTX 750 TI oferece um número de núcleos CUDA e interface de RAM melhores que os da GT 1030, o que deve impactar bastante no desempenho. Por outro lado, a GT 1030 promete atingir um clock muito superior ao da GTX 750 TI.

Performance

Quanto à performance, a GTX 750 TI é uma placa que, mesmo tendo sido lançada cerca de três anos antes da GT 1030, ainda assim tende a entregar mais desempenho. Isso se deve ao fato de ela ser uma placa de fato voltada para jogos.

Em testes de sites especializados em benchmarks, o ganho da GTX 750 TI em relação à GT 1030 fica na casa dos 30%, o que é um valor bem considerável quando estamos falando de GPUs para jogos.

2 de 4 Nvidia GeForce GT 1030 é uma placa de entrada com conectores de vídeo DVI-D e HDMI — Foto: Reprodução/Amazon Nvidia GeForce GT 1030 é uma placa de entrada com conectores de vídeo DVI-D e HDMI — Foto: Reprodução/Amazon

Consumo

Os dois modelos pedem, segundo a fabricante, fontes de alimentação de apenas 300 W. Esse é um valor que permite que as GPUs sejam utilizadas mesmo em sistemas mais simples, uma vez que até uma fonte de entrada já pode oferecer energia suficiente para as placas.

Ainda segundo dados da fabricante, a GT 1030 tem um consumo de apenas 30 W, enquanto a GTX 750 TI possui um consumo de 60 W. Isso se deve, principalmente, ao segmento para o qual a placa é destinada — afinal, é um modelo voltado para mais desempenho.

Recursos

Por se tratar de uma placa da linha GTX, a GTX 750 TI oferece suporte a mais recursos que a GT 1030. A placa lançada em 2014 traz suporte ao Nvidia GameStream, GPU Boost 2.0, 3D Vision, Adaptive VSync e suporte para até quatro monitores.

Já a GT 1030 é uma placa de entrada voltada principalmente para sistemas nos quais a placa-mãe não oferece muitas alternativas de saída de vídeo. A GPU de entrada da Nvidia pode exibir uma resolução digital de até 7680 x 4320 pixels, tem suporte a múltiplos monitores e, como mencionado anteriormente, tende a ser bem eficiente quanto ao consumo.

3 de 4 GTX 750 TI aparece em versões de diversas fabricantes — Foto: Divulgação/Zotac GTX 750 TI aparece em versões de diversas fabricantes — Foto: Divulgação/Zotac

Preço e disponibilidade

As duas placas podem ser encontradas facilmente no mercado brasileiro. Elas acabam sendo muito procuradas por quem precisa de uma nova GPU, mas não pode fazer um grande investimento. A GTX 750 TI aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 949 em uma versão de 4 GB GDDR5 da Duex. A placa, que traz um bom volume de memória, promete um bom desempenho e pode ser uma alternativa para jogos em resolução HD.

Para quem realmente só precisa de uma placa para ter mais versatilidade nas saídas de vídeo, por valores a partir dos R$ 649, já é possível encontrar modelos da GT 1030 como uma solução da MSI. O modelo oferece ainda suporte a sistemas de perfil baixo e traz 2 GB de VRAM DDR4.

Custo-benefício

Para quem busca uma placa para jogos, sem dúvida vale considerar investir um pouco mais na GTX 750 TI. Ela, por sua vez, tende a oferecer muito mais desempenho em games, sendo ainda uma placa que oferece suporte a mais tecnologias.

Já para quem só precisa de mais saídas de vídeo ou uma GPU para sistemas de perfil baixo, a GT 1030 acaba sendo mais interessante. Isso porque ela é um modelo mais novo, tem um custo mais baixo e aparece com mais frequência em varejistas online.

4 de 4 Placa de vídeo GeForce GT 1030 Silent Low Profile 2G promete operar com praticamente nenhum ruído — Foto: Divulgação/Gigabyte Placa de vídeo GeForce GT 1030 Silent Low Profile 2G promete operar com praticamente nenhum ruído — Foto: Divulgação/Gigabyte

Ficha técnica de GTX 760 TI e GT 1030

GTX 750 TI vs GT 1030 Especificações GTX 750 TI GT 1030 Preço a partir de R$ 949 a partir de R$ 649 Lançamento fevereiro de 2014 maio de 2017 Núcleos CUDA 640 384 Clock até 1085 MHz até 1468 MHz Memória 2 GB GDDR5 ou DDR4 / 4 GB GDDR5 2 GB GDDR5 ou DDR4 Interface de memória 128 bits 64 bits Energia da placa 60 W 30 W Fonte recomendada 300 W 300 W Conexões DVI / HDMI Display Port / HDMI / DVI

