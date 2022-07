GTA 5 e Call of Duty estão mais baratos nesta semana; veja ofertas

Os jogadores de PC podem aproveitar grandes descontos em Hunt Showdown, A Plague Tale: Innocence e No Man’s Sky na plataforma Steam, da Valve. Vários jogos indie da publicadora Thunderful (Bridge Constructor Portal e Pumpkin Jack) também estão até 90% mais baratos na plataforma. O TechTudo traz, a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

PlayStation

Esse é um dos melhores momentos para explorar novos jogos nos consoles da Sony, já que milhares de títulos estão em promoção. Control Ultimate Edition, por exemplo, está por menos da metade do preço e oferece a experiência definitiva do game da produtora de Alan Wake e Max Payne. O vencedor do prêmio de Jogo do Ano em 2021, It Takes Two, também está pela metade do preço. Veja os destaques:

Xbox

Seguindo a revelação de novidades para FIFA 23, seu antecessor está com um grande desconto nos consoles da Microsoft. A coleção de BioShock, com os três jogos da série, também é uma recomendação para quem procura um FPS de qualidade e com foco na narrativa. Confira as ofertas para Xbox:

Steam

Sniper Elite 5, que é o jogo mais recente da franquia da Rebellion, já está com 20% de desconto em apenas dois meses após seu lançamento. Além disso, o catálogo da loja da Valve traz Maneater e Insurgency: Sandstorm com descontos por tempo limitado. Veja as principais ofertas da semana na Steam:

Hunt: Showdown - R$ 44,50;

A Plague Tale: Innocence - R$ 25,98;

No Man’s Sky - R$ 64,99;

Sniper Elite 5 - R$ 75,19;

Maneater - R$ 37,74;

Insurgency: Sandstorm - R$ 49,95;

Red Dead Redemption 2 - R$ 119,50;

Conan Exiles - R$ 39,79;

Among Us - R$ 8,71;

Dead By Daylight - R$ 19,99.