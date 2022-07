GTX 1070 vs RTX 2060: compare as placas de vídeo Nvidia

As placas de vídeo GTX 1070 e RTX 2060 são dois modelos intermediários da Nvidia. Mesmo não sendo placas recentes, ambas ainda prometem entregar um bom desempenho em jogos. Encontradas por valores a partir dos R$ 1.999 no mercado brasileiro, as GPUs contam com um volume de memória razoável e suporte a tecnologias que podem fazer com que sua experiência em games seja avançada.