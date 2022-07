Guardiãs Estelares 2022: veja o que é e como participar do evento de LOL

O evento Guardiãs Estelares chegou ao League of Legends (LOL) em 14 de julho. Marcando o lançamento de skins para campeões incluindo Kai'Sa e Akali, líderes do novo grupo de guardiãs, o evento do jogo da Riot Games tem recompensas como ícones, cromas e emotes. Até o dia 15 de agosto os jogadores podem fazer missões, comprar pacotes e explorar a história deste universo ao estilo Sailor Moon. A seguir, veja o que é o evento Guardiãs Estelares, como participar e quais recompensas conseguir.

1 de 5 A introdução de Fiddlesticks é uma das novidades do evento Guardiãs Estelares 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games A introdução de Fiddlesticks é uma das novidades do evento Guardiãs Estelares 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games

O que é o universo Guardiãs Estelares?

Neste universo, um grupo de estudantes é escolhido para batalhar contra inimigos cósmicos que ameaçam o universo. As Guardiãs Estelares se tornaram populares com o lançamento das skins para Lux e Jinx, mas campeões como Ezreal, Soraka e Lulu também já ganharam visuais dentro deste universo.

Em 2022 o evento das Guardiãs Estelares introduziu um novo personagem: Fiddlesticks. É revelado que ele foi um dos primeiros guardiões junto com Zoe e é o motivo para ela ter se tornado vilã. Agora, Zoe é obcecada em corromper as outras guardiãs para salvá-las de um destino igual ao seu.

Formas de participar do evento

1. Comprando o passe e/ou pacote Guardiãs Estelares

2 de 5 Kai'Sa é um dos destaques da história das Guardiãs Estelares no evento de 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games Kai'Sa é um dos destaques da história das Guardiãs Estelares no evento de 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games

Os jogadores podem comprar o passe Guardiãs Estelares 2022 por 1.650 RP. Ele dá 200 emblemas, usados para trocar por recompensas na loja do evento e quatro orbes Guardiãs Estelares. Adquirir o passe também habilita as missões dele: são 10 níveis de recompensas que o jogador obtém à medida que acumula pontos jogando e vencendo partidas.

O pacote Guardiãs Estelares também está disponível para compra por 2.650 RP. Ele traz, além de todo conteúdo listado no passe, o campeão Ekko com a sua skin Guardião Estelar, ícone e moldura temáticos.

2. Fazendo as missões gratuitas da história Outro Céu

3 de 5 A visual novel "Outro Céu" explora os desafios e as interações entre as Guardiãs Estelares — Foto: Divulgação/Riot Games A visual novel "Outro Céu" explora os desafios e as interações entre as Guardiãs Estelares — Foto: Divulgação/Riot Games

Dentro do cliente do LOL, os jogadores podem explorar a história interativa Outro Céu e conhecer mais dos campeões que fazem parte do evento Guardiãs Estelares 2022. No evento de 2022, a história está sendo contada ao longo de quatro capítulos, cada um deles dividido em três atos. Ao derrotar o chefe intermediário de um capítulo, o jogador receberá 45 Luzes Estelares, e derrotando o chefão, 90 luzes. Só é possível avançar de capítulo após concluir os três atos do mesmo.

É possível ainda ganhar Luzes Estelares apenas por jogar. Fazer uma partida em Summoner's Rift e vencê-la rende 10 e cinco luzes, respectivamente. Jogar uma partida de ARAM, TFT (qualquer modo) ou Livro Supremo de Ultimates rende seis luzes.Três luzes é a recompensa por vencê-la nesses modos. O jogador também ganha três Luzes Estelares se jogar com um campeão do universo das Guardiãs Estelares. Se o time tiver uma, duas, três ou mais skins Guardiãs Estelares, o ganho será de 2/3/4 luzes. Essas missões podem ser completadas várias vezes.

Completar um ato de um capítulo dará uma recompensa ao jogador, podendo ser, por exemplo, uma cápsula Eternos Série 1 ou um emote. Cada ato que o jogador finalizar também dará uma quantidade de emblemas.

3. Fazendo as missões gratuitas dos laços de Guardiãs Estelares

4 de 5 Akali também é outro destaque do evento este ano, com seu conflito contra as sombras interiores — Foto: Divulgação/Riot Games Akali também é outro destaque do evento este ano, com seu conflito contra as sombras interiores — Foto: Divulgação/Riot Games

Acessando a seção Histórias das Guardiãs na página de Outro Céu, é possível ver todas as guardiãs habilitadas e o nível de laço com cada uma. Os campeões que fazem parte desta parte do evento são Kai'Sa, Sona, Nilah, Ekko, Akali, Taliyah, Rell e Quinn. Para aumentar o seu laço com um dos campeões listados, o jogador deve fazer partidas com este personagem e cumprir as missões específicas do mesmo a fim de gerar mais Luzes Estelares.

Para chegar no nível um de laços com qualquer um dos campeões, o jogador precisa obter cinco laços. Neste caso, a recompensa será o ícone do campeão em questão. Para alcançar o nível dois são necessários 250 laços e o jogador ganhará uma cápsula Eternos Série 1 do campeão. O nível três é alcançado com 500 laços.

4. Trocando os emblemas na loja do evento

5 de 5 Morgana, uma das campeãs mais queridas dos jogadores, está no evento Guardiãs Estelares como potencial antagonista — Foto: Divulgação/Riot Games Morgana, uma das campeãs mais queridas dos jogadores, está no evento Guardiãs Estelares como potencial antagonista — Foto: Divulgação/Riot Games