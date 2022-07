Hasbro vai utilizar impressoras 3D para criar bonecos com o seu rosto

Para participar do Hasbro Selfie Series, primeiro, é necessário baixar o app para celulares Hasbro Pulse e escanear o seu rosto, que depois vai virar um boneco na impressora 3D da Formlabs. Este processo só terá início, efetivamente, a partir de meados do segundo semestre deste ano.

Depois dessa etapa inicial, os interessados deverão pagar US$ 60 para receber o brinquedo, ou cerca de R$ 327 de acordo com a cotação atual do dólar. Cada figura de ação terá cerca de seis polegadas de tamanho e será feita com resina especial feita para atender a Hasbro, com capacidade para imitar os vários tons de pele e de cabelo.