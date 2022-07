Huawei Watch Fit 2 chega ao Brasil com bateria para 10 dias; veja preço

A Huawei trouxe ao Brasil o smartwatch Huawei Watch Fit 2, com bateria para 10 dias de uso, pelo preço sugerido de R$ 849 na Amazon e em outras redes de varejo. O valor sobe para R$ 949 em 25 de julho. O relógio inteligente possui tela AMOLED de 1,74 polegada – maior do que a 1,64 polegada da geração anterior – e resolução de 336 x 480 pixels. O modelo Active Edition tem caixa e pulseiras de silicone nas cores azul, rosa ou preto.

De acordo com o site oficial, ele tem resistência à água com classificação 5 ATM, que garante mergulhos a até 50 metros de profundidade.

2 de 3 Huawei Watch Fit 2 de cor azul água não é encontrado no e-commerce brasileiro — Foto: Reprodução/Huawei Huawei Watch Fit 2 de cor azul água não é encontrado no e-commerce brasileiro — Foto: Reprodução/Huawei

O novo smartwatch da Huawei é equipado com sensores de acelerômetro, giroscópio, geomagnético e pode medir a frequência cardíaca. De acordo com a fabricante, o relógio deve ser capaz de monitorar até 90 exercícios, com direito a programa de treinos personalizados e estatísticas apuradas do pós-treino.

Com funções de monitoramento da saúde do usuário, o Huawei Watch Fit 2 também é capaz de acompanhar a rotina de sono, gerir o ciclo menstrual e verificar o estresse. O aparelho tem oxímetro de pulso e ajuda o usuário a lembrar de hábitos saudáveis, como beber água com frequência, por exemplo.

3 de 3 Lá fora, relógio inteligente possui três tipos de pulseiras — Foto: Reprodução/Huawei Lá fora, relógio inteligente possui três tipos de pulseiras — Foto: Reprodução/Huawei

Para finalizar o seu rol de recursos, o Watch Fit 2 é capaz de atender chamadas via Bluetooth, trabalha com o sistema operacional HarmonyOS 2.1, da própria marca, e é compatível com smartphones com softwares a partir do Android 6.0 e iOS 9.0.

As edições Classic e Elegant, que ainda não estão disponíveis no Brasil, diferenciam-se da versão Active pelas cores da caixa e pelas diferentes pulseiras. A primeira vem com material em couro, enquanto a segunda possui acabamento em aço do tipo milanese.