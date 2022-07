IEM Cologne 2022: 00 Nation e Imperial brigam por vaga; paiN fica de fora

Pela chave inferior, a paiN jogou contra a Sprout valendo a permanência, caiu por 2–1 e se despediu precocemente da competição. Imperial e MIBR voltam a jogar na manhã desta quarta-feira (6) contra ORDER e TYLOO, respectivamente. Vale destacar que, se o esquadrão liderado por Gabriel " FalleN " Toledo vencer, decidirá a vaga na próxima fase contra a 00 Nation. A seguir, veja todos os resultados do primeiro dia do Play-in e os próximos jogos.

👉 Counter-Strike ainda é o melhor game FPS? Opine no Fórum do TechTudo

O Play-in da IEM Cologne 2022 reúne as 16 equipes com as menores seeds da competição para disputar por oito vagas na fase de grupos. FURIA Esports, FaZe Clan, Natus Vincere, Cloud9, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, ENCE e Team Liquid são os times classificados por antecipação. Nesta terça-feira (5), quatro equipes já garantiram suas vagas na próxima fase: Heroic, Team Spirit, Outsiders e Movistar Riders. Por sinal, Spirit, Outsiders e Riders foram os times que causaram as derrotas de 00 Nation, Imperial e MIBR respectivamente.