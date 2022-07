IEM Cologne 2022: 00 Nation vence a Imperial e avança na competição

A Imperial iniciou a Ancient na vantagem como CT, com vitória no pistol e no anti-eco, ambas com Vinícius "VINI" Figueiredo liderando nos abates. A resposta da 00 Nation chegou nos dois rounds armados, com uma vitória restando quatro segundos para encerrar a rodada, e com Eduardo "dumau" Wolkmer fazendo um bom clutch no after plant pelo bombsite B. No entanto, a IMP emplacou bons retakes e abriu 6–3 no marcador. Dessa forma, a 00 precisou se reinventar como TR, fez excelentes rotações e confundiu os adversários para chegar ao empate. No final dessa metade, a 00 se saiu melhor nesse duelo equilibrado e ficou com a vantagem de 8–7.