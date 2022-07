IEM Cologne 2022: FURIA e 00 Nation perdem nas estreias da fase de grupos

A 00 teve um começo promissor contra a atual campeã mundial na Ancient. Apesar de ter perdido o pistol e o econômico, a equipe brasileira passou a se encontrar como TR em seu mapa de escolha e logo assumiu a liderança. Destaques para Bruno "latto" Rebelatto e Santino "try" Rigal, que foram cruciais para que a 00 virasse o jogo para 5–3. No entanto, foi nesse momento que a FaZe mostrou a razão de ser a melhor do mundo atualmente. Entre boas jogadas de Russel "Twistzz" Van Dulken e clutchs, que frustraram os bons momentos da 00, a FaZe virou o primeiro half para 10–5. Depois, o time soube administrar essa vantagem e segurar o ímpeto dos brasileiros para buscar a vitória em 16–13.

A FURIA estreou na IEM Cologne 2022 contra a Astralis com o objetivo de acabar com a má fase que a equipe vem enfrentando. Infelizmente, os dinamarqueses chegaram mais focados para o duelo e mantiveram os brasileiros em um momento preocupante. Para começar, uma vitória tranquila na Nuke, onde a FURIA errou bastante nos primeiros rounds como CT e deixou os adversários adquirirem uma vantagem considerável. Rafael "saffee" Costa teve uma atuação de muito impacto para tentar manter sua equipe viva no mapa, mas a Astralis foi bastante regular e fechou o duelo sem dificuldades em 16–8.

A IEM Cologne 2022 se iniciou no dia 5 de julho e tem seu encerramento marcado para o dia 17 do mesmo mês. O torneio teve as participações da Imperial Esports, MIBR e paiN Gaming, mas o trio brasileiro foi eliminado ainda na fase Play-in. A fase de grupos definirá as seis participantes dos playoffs da competição, que começam no dia 15 de julho e definem a campeã dessa edição. Lembrando que a premiação total do torneio é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual).