IEM Cologne 2022: FURIA vence e avança no torneio; 00 Nation é eliminada

Com a eliminação da 00, a FURIA é a única representante do Brasil no torneio. A equipe de Kaike "KSCERATO" Cerato volta a jogar neste domingo (10) às 7h30, no horário oficial de Brasília, contra o perdedor do duelo entre FaZe Clan e Team Spirit. A transmissão é realizada por Alexandre "Gaules" Borba na Twitch e nos canais oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. Veja, a seguir, os destaques das séries de FURIA e 00.

00 Nation x Team Liquid

A 00 encarou algumas dificuldades em seu mapa de escolha, a Overpass. A Team Liquid encaixou um excelente CT e, apesar das boas rodadas de Santino "try" Rigal , adquiriu uma boa vantagem de 11–4. Na virada de lados, foi a vez dos brasileiros darem aula de CT, mas a enorme desvantagem criou um cenário dramático. A 00 perdeu rounds decisivos e quase se complicou, mas Eduardo "dumau" Wolkmer, com 30 abates, e um clutch cirúrgico de Bruno "latto" Rebelatto no final garantiram o overtime em 15–15. Na prorrogação, a 00 teve mais competência como TR, segurou a Liquid e assegurou a vitória por 25–22 após um triple overtime.

Após um primeiro mapa bastante duro, a 00 encarou o mapa de escolha da adversária, na Mirage, para tentar fechar a série. O começo foi bastante promissor para os brasileiros como CT, mas a derrota em um econômico seco da Liquid fez a vantagem ir embora e a derrota nessa metade chegar por 8–7. A dupla Jonathan "EliGE" Jablonowski e Keith "NAF" Markovic dificultaram a vida da 00 e deixaram os brasileiros em situação complicada. A recuperação brasileira chegou a acontecer e quase que uma grande virada aconteceu, mas a Liquid se segurou e forçou mais um overtime na série. Dessa vez, melhor para os norte-americanos, que fecharam a conta em 19–17.

Por fim, o mapa decisivo foi a Ancient. A 00 teve um excelente começo como TR, garantindo o pistol, segurando a Liquid no forçado e abrindo 3–0. Nos armados, a equipe norte-americana teve um melhor desempenho nos rounds armados, conseguiu virar e fechou esse half na vantagem em 10–5. Infelizmente, a 00 não fez um bom CT e viu a Liquid apenas administrar a vantagem e fechar o mapa em 16–8. Assim, os brasileiros se despediram do torneio.

FURIA Esports x Outsiders

A FURIA teve um começo complicado na Inferno. Liderada por Dzhami "Jame" Ali, a Outsiders assumiu a liderança no marcador e chegou a abrir 5–2. Foi quando a equipe brasileira pôde contar com a habilidade de Yuri "yuurih" Boian, que trouxe o terceiro ponto com um 3K e deu confiança para seus companheiros lidarem contra o TR adversário e diminuírem o prejuízo para 8–7. Depois, a Outsiders venceu o pistol como CT, Jame seguiu forte na Inferno, e os brasileiros se viram em situação ainda mais complicada. Porém, com Kaike "KSCERATO" Cerato se recuperando no jogo e Rafael "saffee" Costa aparecendo bem em momentos decisivos, a FURIA virou e garantiu a vitória por 16–13.

Na Vertigo, a situação se inverteu por um momento. Dessa vez, foi a FURIA quem iniciou com a vantagem ao vencer o pistol. Porém, a Outsiders encaixou bem seus armados como CT e não demorou para virar o placar. A FURIA precisou se reinventar como TR e evitou rapidamente qualquer tipo de desastre. A virada chegou, e a vitória nessa metade ficou para os brasileiros por 8–7. Já como CT, a FURIA fez valer o seu mapa de escolha. Com excelentes atuações de Yuri "yuurih" Boian e Rafael "saffee" Costa, a equipe brasileira dominou a segunda metade e fechou a conta em 16–8 para seguir viva em Colônia.

A IEM Cologne 2022 se iniciou no dia 5 de julho e tem sua grande final marcada para o dia 17 do mesmo mês. Imperial Esports, MIBR e paiN Gaming também estiveram presentes no torneio, mas o trio foi eliminado ainda na fase Play-in. A fase de grupos definirá as seis participantes dos playoffs da competição, que começam no dia 15 de julho e definem a campeã dessa edição. Lembrando que a premiação total do torneio é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual).