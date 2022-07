IEM Cologne 2022: 00 Nation avança, enquanto Imperial e MIBR são eliminadas

O Play-in da IEM ( Intel Extreme Masters ) Cologne 2022, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) se encerrou nesta quarta-feira (6) e definiu as últimas classificadas para a próxima fase. Entre os brasileiros, a 00 Nation superou a Imperial Esports e ficou com a vaga para a fase de grupos, enquanto o MIBR foi surpreendido pela TYLOO e, assim como a paiN Gaming, deixou a competição sem vencer uma única série. Vale lembrar que a FURIA Esports já estava classificada por antecipação para a segunda fase.

A fase de grupos começa nesta quinta-feira (7), mas 00 e FURIA só jogarão na sexta-feira (8) contra FaZe Clan e Astralis respectivamente. Ambas as séries serão realizadas às 7h30, no horário oficial de Brasília. Veja, a seguir, todos os resultados do segundo dia de Play-in e os próximos jogos no torneio.

1 de 3 00 Nation foi a única equipe brasileira a avançar pelo Play-in — Foto: Divulgação/ESL 00 Nation foi a única equipe brasileira a avançar pelo Play-in — Foto: Divulgação/ESL

👉 Counter-Strike ainda é o melhor game FPS? Opine no Fórum do TechTudo

Últimas vagas do Play-in

O segundo dia de Play-in começou às 7h30 com dois jogos simultâneos: Imperial x ORDER e MIBR x TYLOO. Ambos os duelos foram decididos somente no terceiro mapa. Depois de um avassalador primeiro mapa, o MIBR caiu de produção no restante da série e foi derrotado de virada por 2–1, parciais de 16–5, na Inferno, 3–16, na Overpass, e 10–16, na Dust2. Houve virada na outra série também, mas favorável ao Brasil. Imperial se recuperou após um péssimo primeiro mapa e buscou a vitória sobre a ORDER por 2–1, parciais de 8–16, na Inferno, 16–8, na Mirage, e 16–11, na Nuke.

Com a vitória, a Imperial foi decidir a vaga contra a 00 Nation, garantindo ao menos um brasileiro classificado para a próxima fase. O duelo foi chamado de "The Last Classico", referenciando o projeto "The Last Dance", e atraiu muita atenção da comunidade de CS:GO do Brasil. Quem se saiu melhor foi a equipe de Marcelo "coldzera" David, que venceu por 2–0, parciais de 16–12, na Ancient, e outro 16–12, na Overpass.

2 de 3 Imperial não conseguiu superar a 00 no clássico e se despediu da IEM Cologne 2022 — Foto: Divulgação/ESL Imperial não conseguiu superar a 00 no clássico e se despediu da IEM Cologne 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Veja todos os resultados do último dia de Play-in da IEM Cologne 2022:

Rodada 1 da chave inferior

MIBR 1 x 2 TYLOO

1 x 2 TYLOO Imperial Esports 2 x 1 ORDER

Rodada 2 da chave inferior

Team Vitality 2 x 1 Sprout

BIG 1 x 2 Astralis

00 Nation 2 x 1 Imperial Esports

2 x 1 MOUZ 2 x 0 TYLOO

Fase de Grupos

Com a finalização do Play-in, a fase principal da IEM Cologne 2022 já está com todas as suas participantes definidas. Além da brasileira FURIA Esports, a fase de grupos já contava com FaZe Clan, Natus Vincere, Cloud9, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, ENCE e Team Liquid. Do Play-in, avançaram Heroic, Team Spirit, Outsiders, Movistar Riders, Team Vitality, MOUZ, Astralis e 00 Nation.

A fase de grupos dividiu as 16 equipes em dois grupos com oito integrantes cada. As classificadas pelo Play-in foram alocadas em cada grupo com base em suas respectivas campanhas na primeira fase. Por sinal, tanto 00 Nation como FURIA estão no Grupo B.

3 de 3 FURIA tentará se reerguer na IEM Cologne 2022 após resultados ruins nas últimas competições — Foto: Divulgação/PGL FURIA tentará se reerguer na IEM Cologne 2022 após resultados ruins nas últimas competições — Foto: Divulgação/PGL

Vale lembrar que a transmissão está sendo realizada pelo streamer Alexandre "Gaules" Borba na Twitch e nos canais oficiais da ESL na Twitch e no YouTube. Confira quais serão os primeiros jogos da segunda fase e seus horários:

Quinta-feira, 7 de julho

G2 Esports x Movistar Riders (Grupo A) – 7h30

Ninjas in Pyjamas x Heroic (Grupo A) – 7h30

Natus Vincere x MOUZ (Grupo A) – 11h

ENCE x Team Vitality (Grupo A) – 11h

Cloud9 x Outsiders (Grupo B) – 14h30

Team Liquid x Team Spirit (Grupo B) – 14h30

Sexta-feira, 8 de julho

FaZe Clan x 00 Nation (Grupo B) – 7h30

(Grupo B) – 7h30 FURIA Esports x Astralis (Grupo B) – 7h30