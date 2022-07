IEM Cologne 2022: veja times classificados e jogos de FURIA e 00 Nation

As oito equipes classificadas por antecipação para a fase de grupos conquistaram essa vaga graças aos circuitos Road to Cologne na Europa e na América do Norte. Os esquadrões juntaram pontuações em competições para não terem a necessidade de passarem pelo Play-in. Pela Europa, estão FaZe Clan, Natus Vincere , Cloud9 , G2 Esports, Ninjas in Pyjamas e ENCE. Já na América do Norte, se classificaram a brasileira FURIA Esports e a Team Liquid .

As 16 equipes foram divididas em dois grupos. Cada grupo funcionará no formato de eliminação dupla, com chaves superior e inferior, semelhante ao que foi visto no Play-in. Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). No final, apenas as três melhores de cada grupo avançarão para a próxima fase, os playoffs. Vale destacar que as duas vencedoras dos grupos estarão diretamente nas semifinais, enquanto as demais irão para as quartas de final.