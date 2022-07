Instagram caiu hoje? Aplicativo enfrenta instabilidade e não abre

O Instagram está enfrentando instabilidades na manhã desta quinta-feira (21) e não abre para alguns usuários do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). No Downdetector, site que monitora o status de funcionamento de serviços online, as notificações sobre problemas com o app começaram por volta das 5h de hoje e seguem em ascensão. Ao que tudo indica, a falha está relacionada à atualização do aplicativo para Android, liberada na quarta-feira (20). O TechTudo procurou o Instagram para obter um posicionamento a respeito da instabilidade, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.