Instagram não abre câmera dos Stories: problema persiste no app

Em nota enviada ao TechTudo às 17h56 de quarta-feira (29), o Instagram reconheceu a falha e afirmou que está trabalhando para consertá-la. “Sabemos que algumas pessoas estão com problemas para acessar a câmera no Instagram. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse um porta-voz da Meta. A empresa, no entanto, não forneceu prazo para a normalização do aplicativo.