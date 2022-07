Instagram não vai mostrar quem visitou seu perfil; nova atualização é fake

Um rumor sobre uma nova atualização do Instagram que mostraria quem visitou o seu perfil está agitando a Internet desde quarta-feira (29) . O boato surgiu a partir de uma imagem publicada no Twitter , na qual era possível ver a função acoplada à aba "Atividade", espaço que hoje reúne informações como curtidas, comentários e solicitações de amizade. A novidade, entretanto, não chegou a ser confirmada pelo Instagram e, para a alegria dos stalkers , não passa de uma brincadeira. A informação foi revelada pelo próprio autor do tuíte, que explicou a origem da imagem em um vídeo publicado no TikTok nesta sexta-feira (1).

O post viral é de autoria do youtuber e streamer Goularte (no Twitter, @g0ulaarte) e, segundo ele, surgiu como uma brincadeira para dar um "sustinho" nas pessoas. "E se eu fingir que saiu uma atualização do Instagram que agora dá pra ver quem visualizou o seu perfil? [Era] Só uma brincadeirinha, só pra dar um sustinho, nada prejudicial a ninguém", contou o criador de conteúdo em vídeo publicado em seu perfil no TikTok. No relato, que acumula mais de 505 mil likes e 12,1 mil compartilhamentos, ele explica como forjou a captura de tela e revela o seu espanto diante da repercussão do print.

1 de 3 Instagram não vai mostrar quem visitou seu perfil; entenda como surgiu rumor de nova atualização — Foto: Getty Images Instagram não vai mostrar quem visitou seu perfil; entenda como surgiu rumor de nova atualização — Foto: Getty Images

Como surgiu o rumor sobre o Instagram

Para forjar o print, primeiro Goularte pesquisou a fonte que o Instagram usa nos textos do aplicativo. "Aí eu fiz uma edição bem básica em, sei lá, uns cinco minutinhos", explicou o youtuber. Sabendo que a montagem não havia ficado perfeita, ele riscou algumas parte do texto de vermelho, com o objetivo de dificultar comparações com as partes reais da imagem.

2 de 3 Print que viralizou no Twitter mostra aba "Atividade" do Instagram informando número e identidade dos visitantes do perfil — Foto: Reprodução/Twitter Print que viralizou no Twitter mostra aba "Atividade" do Instagram informando número e identidade dos visitantes do perfil — Foto: Reprodução/Twitter

Depois, Goularte fez um tuíte com a legenda "Mano, e o Instagram que agora tá mostrando se você visitou o perfil de alguém? Meu Deus, como eu vou stalkear?" e adicionou o print falso. No vídeo, o criador de conteúdo conta que foi almoçar após publicar o post e, cinco horas depois, quando voltou, a publicação já tinha mais de 33 mil likes e havia alcançado mais de 500 mil pessoas, que se desesperaram diante da possibilidade de o Instagram "dedurar" o stalking.

Suposta nova atualização do Instagram agita usuários

A preocupação foi tamanha que os usuários recorreram ao Google para tentar verificar a autenticidade da informação. Dados do Google Trends, ferramenta que monitora pesquisas no buscador, mostram que houve aumento repentino nas buscas pelo termo "Instagram mostra quem visitou seu perfil" na quarta-feira (29), data em que o rumor viralizou, e que o assunto continuou em alta nos dias seguintes. A procura por "nova atualização do Instagram" também cresceu 3.900% na última semana.

3 de 3 Pesquisas por "Instagram vai mostrar quem visitou seu perfil" despontaram na quarta-feira (29) e agitaram a web nos dias seguintes, segundo Google Trends — Foto: Reprodução/Google Trends Pesquisas por "Instagram vai mostrar quem visitou seu perfil" despontaram na quarta-feira (29) e agitaram a web nos dias seguintes, segundo Google Trends — Foto: Reprodução/Google Trends

A repercussão do assunto, divulgado em uma série de portais de notícias, assustou Goularte, que preferiu deletar o tuíte. "Eu não queria que tivesse ido tão longe assim e fiquei com medo de a galera ficar brava comigo, então eu deletei o tuíte", disse o criador.

Nos comentários do vídeo no TikTok, os seguidores de Goularte reagiram com surpresa e bom-humor ao relato. "Não acredito! Então foi você!", disse um seguidor. "Meu Deus, caí direitinho", confessou outra pessoa. Alguns também elogiaram a criatividade do youtuber. "PARABÉNS GOULARTE, PARABÉNS 👏👏👏👏👏", comentou um usuário.

É possível saber quem visitou meu perfil no Instagram?

Por enquanto, quem gosta de dar uma espiadinha no perfil alheio pode ficar tranquilo e fuxicar sem medo de ser dedurado. Isso porque, até o momento, o Instagram permite apenas que donos de contas comerciais visualizem a quantidade de visitantes do perfil. O recurso está disponível na seção "Instagram Insights", mas não revela a identidade das pessoas que acessaram a conta.

Existem alguns sites e aplicativos que prometem satisfazer a curiosidade e revelar a identidade dos stalkers. Vale ressaltar, entretanto, que esses serviços não são reconhecidos pelo Instagram. Para preservar a segurança da sua conta, não forneça login e senha da rede social a plataformas de origem suspeita.

Com informações de TikTok

