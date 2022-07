Instagram reage às críticas sobre app estar virando TikTok; veja resposta

O crescente investimento do Instagram em vídeos curtos tem gerado críticas por parte dos usuários do aplicativo, que acusam a rede social de estar imitando o TikTok . A resposta negativa às mudanças, entretanto, não afetou o posicionamento da empresa. Na última terça-feira (26), o chefe da rede social, Adam Mosseri, publicou um vídeo em sua conta do Twitter reafirmando a decisão da companhia de continuar investindo em conteúdos audiovisuais e se afastar das fotos , que eram inicialmente o foco da rede social.

"Preciso ser honesto. Eu acredito que o Instagram vai se tornar cada vez mais uma plataforma de vídeo com o passar do tempo", disse Mosseri. O executivo explicou que isso se deve principalmente ao comportamento dos próprios usuários, que têm deixado as fotos de lado e consumido cada vez mais vídeos na plataforma. Ao mesmo tempo, garantiu que o app continuará permitindo a publicação de imagens. "Vamos ter que nos inclinar a essa mudança enquanto continuamos a oferecer suporte à publicação de fotos", afirmou o chefe da rede social.

Mosseri também aproveitou o vídeo para esclarecer que o feed em tela cheia, seguindo o estilo do TikTok, é apenas um teste para pessoas selecionadas. O executivo disse que a ideia é proporcionar uma experiência "divertida e engajante", mas reconheceu que o recurso "ainda não está bom" e que precisará passar por melhorias se for expandido para o restante do Instagram.

"Façam o Instagram virar o Instagram de novo"

O posicionamento do Instagram veio um dia após Kylie Jenner, segunda pessoa mais seguida na rede social, criticar as recentes mudanças no aplicativo. Na segunda-feira (25), a influenciadora e sua irmã Kim Kardashian compartilharam, nos Stories do perfil, um post pedindo para que o Instagram "vire o Instagram de novo". "Pare de tentar ser o TikTok, eu só quero ver fotos fofas dos meus amigos", dizia a publicação, que acumula mais de 1,1 milhão de likes.

Na legenda da foto compartilhada pelas irmãs Kardashian, é possível encontrar um link para uma petição online no site Change.org (change.org/p/make-instagram-instagram-again-saveinstagram). O abaixo assinado já acumula mais de 190 mil assinaturas e pede que o Instagram pare de tentar ser o TikTok, ouça os criadores de conteúdo e desenvolva um algoritmo que favoreça as fotos, entre outras coisas.

Desde o lançamento do Reels, em junho de 2020, o Instagram tem feito esforços contínuos para dominar o mercado de vídeos curtos, hoje protagonizado pelo rival TikTok. Além de lançar novos recursos para a ferramenta com frequência, a rede social da Meta incentiva os criadores de conteúdo a publicarem vídeos nesse formato, oferecendo um bônus de até US$ 10 mil. Recentemente, a empresa deu mais um passo no que os críticos chamam de "TikTokrização": anunciou que vai transformar vídeos com menos de 15 minutos em Reels.

