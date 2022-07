O Instagram liberou, nesta quinta-feira (21), uma atualização que transforma vídeos com menos de 15 minutos em Reels. Com a mudança, esses conteúdos terão disponíveis as ferramentas criativas de Reels e serão visualizados em tela cheia. A atualização não afeta os vídeos postados no feed anteriormente, ou seja, eles permanecerão como estão e não serão mudados para o formato do Reels. A novidade estava em período de testes desde o mês de abril, e dá continuidade aos esforços da rede social de investir em uma melhor experiência em vídeos curtos.

Segundo o Instagram, contas públicas que postarem Reels com menos de 90 segundos poderão ser recomendadas pelo aplicativos e vistas por mais pessoas. A empresa também está trabalhando para consolidar, nos perfis da rede social, a aba de vídeos e Reels, para que os conteúdos sejam encontrados mais facilmente. Veja, a seguir, as novidades da atualização do Instagram.

Instagram vai transformar vídeos com menos de 15 minutos em Reels — Foto: Getty Images

Remixar fotos e Dual Capture

Agora é possível usar o Remix do Reels para adicionar fotos a um vídeo. Antes, só era possível utilizar esse recurso adicionando outro vídeo. Além disso, o Remix ganhou novos layouts, que expandem as possibilidades de edição e criação. Está disponível uma tela verde que permite aplicar qualquer fundo ao vídeo e novas ferramentas de configuração de tela, nas quais é possível posicionar seu Reel ao lado, abaixo ou até mesmo após o término do conteúdo que está sendo remixado.

Instagram agora permite fazer Remix com fotos — Foto: Divulgação/Instagram

Outra novidade na ferramenta de criação de vídeos é o Dual Capture. Com esse recurso, é possível gravar um vídeo usando, ao mesmo tempo, as câmeras frontal e traseira do celular. Isso facilita a captura de imagens e torna mais fácil, por exemplo, gravar a reação do criador durante o vídeo.

Com informações de TechCrunch

