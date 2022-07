iPhone 14 nem sequer foi lançado, mas versão de ouro já está à venda

O iPhone 14 de ouro já pode ser adquirido em pré-venda, antes mesmo do anúncio oficial da Apple. Isso porque a empresa russa Caviar disponibilizou a compra antecipada de uma versão personalizada do futuro celular da maçã. São ofertados os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max com acabamento luxuoso por valores que vão de US$ 9.500 a US$ 22.620, o que dá entre R$ 50.730 e R$ 120.000. São 13 opções no total, incluindo versões com fibra de carbono.