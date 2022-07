iPhone 14 terá salto de 50% na memória RAM, diz imprensa asiática

O iPhone deste ano deve ganhar um belo upgrade no quesito memória RAM. Nesta segunda-feira (25), um novo relatório divulgado pela imprensa asiática afirma que toda a nova geração de celulares da Apple contará com 6 GB. Além disso, os modelos mais caros ( iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ) devem ganhar uma memória RAM do tipo LPDDR5, um padrão mais avançado e veloz que nunca foi usado antes pela empresa.

Além disso, o site DigiTimes volta a dizer que apenas os smartphones com Pro no nome irão receber o novo processador Apple A16 Bionic, construído num processo de 4 nanômetros. Enquanto isso, o iPhone 14 e o iPhone 14 Max devem trazer o mesmo processador disponível hoje no iPhone 13.

2 de 3 Supostos protótipos do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Sonny Dickson Supostos protótipos do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Sonny Dickson

Hoje, toda a linha iPhone 13 utiliza a memória RAM no formato LPDDR4X. A diferença é que, enquanto o iPhone 13 e iPhone 13 Mini contam com 4 GB de RAM, as versões iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max entregam 6 GB de RAM. Já em 2022, os modelos mais baratos – (iPhone 14 e iPhone 14 Max – estreariam 6 GB de RAM, um salto de 50%.

Apesar do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max também virem equipados com 6 GB de memória RAM, o novo padrão que deve ser adotado (LPDDR5) garante maior velocidade no multitarefa, além de um aumento da eficiência energética.

Caso os relatos estejam corretos, a linha iPhone 14 ficaria assim:

iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6 GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPDDR5)

Na geração atual do iPhone 13, a configuração é a seguinte:

iPhone 13: 4 GB (LPDDR4X)PDDR4X)

iPhone 13: 4GB (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro Max: 6 GB (LPDDR4X)

As novas informações trazidas pelo DigiTimes estão de acordo com os detalhes que o TechTudo noticiou no começo do mês passado, que ainda mencionam o fato de que a Apple deve abandonar a versão “Mini” nesta geração.

O que esperar do iPhone 14

3 de 3 Conceito mostra como deve ficar o novo iPhone com notch reduzido — Foto: Reprodução/9to5Mac Conceito mostra como deve ficar o novo iPhone com notch reduzido — Foto: Reprodução/9to5Mac

Uma das especulações que parecem mais consistentes até agora é que a Apple pode retirar o notch da sua próxima geração de celulares apenas nas versões iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Segundo o rumor trazido pela Omdia, o display do iPhone 14 deve ter 6,06 polegadas. Já na versão Pro, a tela deve ser de 6,12 polegadas, justamente por conta da adoção do furo na tela no formato de pílula.

Além disso, outra expectativa é de que a nova geração traga uma câmera frontal com foco automático. A novidade permitiria gravar vídeos em movimento sem que fiquem com imagens tremidas. Outro rumor publicado em janeiro de 2022, também noticiado pelo TechTudo, indica que o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max podem trazer uma câmera principal de 48 MP, que registraria imagens com resolução quatro vezes maior do que no atual iPhone 13 Pro.

Como de costume, a Apple não comentou nenhuma dessas informações. Os novos produtos devem ser anunciados em setembro pela companhia.