iPhone e outros aparelhos Apple geram mais matches em apps de paquera

Além de fotos interessantes e biografia atraente, existe outro detalhe importante para ter sucesso em aplicativos de namoro: a marca e o modelo do celular. Donos de iPhone saem na frente neste quesito, de acordo com uma pesquisa realizada em 14 países. A taxa de match é maior entre as pessoas que mencionam – em fotos ou texto – os aparelhos da Apple . Por outro lado, são prejudicados os adeptos de smartphones com sistema Android.

A equipe de pesquisadores criou perfis idênticos em diversos apps de namoro nas principais cidades do mundo em que fazem sucesso plataformas como Tinder e Badoo. O estudo foi conduzido de março a junho deste ano.

2 de 2 Alguns modelos de smartphone podem beneficiar o usuário durante a prospecção de parceiros românticos em apps de pegação — Foto: Foto: Raíssa Delphim/TechTudo Alguns modelos de smartphone podem beneficiar o usuário durante a prospecção de parceiros românticos em apps de pegação — Foto: Foto: Raíssa Delphim/TechTudo

Como o estudo foi feito?

A amostra da pesquisa inclui o público hétero e LGBTQIA+. No estudo, esses perfis criados deram like em todas as pessoas que eram exibidas pelos aplicativos. Com os milhares de ataques, foi possível analisar a taxa de correspondência para verificar quais marcas ganham maior impulso das plataformas.

Os dados de todos os apps foram consolidados para extrair um resultado médio que contemplou todas as subdivisões de gêneros e aplicativos. O estudo usou alguns dos dispositivos recentes mais desejados do mercado: o iPhone 13 Pro e iPhone SE da Apple, o Apple Watch 6, AirPods de segunda geração, o Fitbit Versa, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra da Samsung, Beats Solo 3, Google Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy Watch 4, Sony Xperia 1 III, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X5 Pro, Huawei Mate 40 Pro e BlackBerry Key2 LE.

Qual o resultado da pesquisa?

O estudo descobriu que usuários de produtos Apple se tornam mais atraentes para aplicativos de namoro. Em média, esses perfis tiveram um aumento de 74% nas taxas de match, resultado muito superior ao observado em marcas como Samsung e Google, por exemplo.

Enquanto isso, a escolha de algumas marcas durante a paquera online atrapalhou o desempenho desses mesmos perfis. Proprietários de modelos Huawei obtiveram resultado negativo (-24%). No fim da lista, chamou a atenção a taxa de -77% vista em perfis criados usando BlackBerrys. Confira abaixo o gráfico completo.

Impacto na taxa de matchs por dispositivos móveis Fonte: MoneySuperMarket

Qual celular tira as selfies mais atraentes?

A pesquisa mostrou ainda que selfies tiradas com dispositivos Android (mais especificamente o Galaxy S22 Ultra e Google Pixel 6 Pro) são mais bem recebidas do que aquelas tiradas através do atual topo de linha da Apple, o iPhone 13 Pro.

O teste utilizou selfies tiradas com mesma pessoa, pose e fundo, mudando apenas o modelo do smartphone. Após isso, os pesquisadores pediram para que mais de 1.000 pessoas dissessem qual das três selfies chamariam mais atenção no app de namoro. O resultado obtido é compatível com um ranking anterior realizado pelo DxOmark, que definiu o Google Pixel 6 Pro como a melhor câmera de selfie do mercado atualmente. Confira o resultado.

Melhores selfies por dispositivos Estudo classifica quais dispositivos tiram fotos mais atraentes para apps de namoro Fonte: MoneySuperMarket

Em 2020, o TechTudo noticiou outra pesquisa que também observou aparelhos Apple como impulsionadores do sucesso em apps de pegação. A conclusão foi de que, se a foto do usuário mostrar um iPhone, as chances podem ser 76% maiores de encontrar alguém, enquanto o uso de modelos BlackBerry tem efeito negativo: -77%. O novo estudo trouxe um método diferente de análise e ainda classificou a origem das fotos consideradas mais atraentes por aparelho.

Com informações de Android Authority e MoneySupermarket