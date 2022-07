JBL anuncia Quantum 610, headset gamer com até 40 horas de bateria

A JBL anunciou, na última segunda-feira (25), o lançamento do Quantum 610. O novo headset gamer da marca se destaca por conta da bateria de longa duração, que promete autonomia de 40 horas. Com áudio espacial, o acessório de áudio possui drivers de 50 mm. A conexão pode ser feita com cabo de áudio ou via redes sem fio de 2,4 GHz e Bluetooth . O modelo tem preço sugerido de R$ 1.299 e já pode ser adquirido no site oficial da fabricante.

O novo fone de ouvido da JBL possui design over-ear, o que promete mais conforto durante as partidas de longa duração, além de cancelamento passivo dos ruídos externos. As espumas das earcups são revestidas em couro e sua haste é ajustável para melhor ergonomia. Disponível na cor preto, o headset também conta com luzes RGB personalizáveis.

2 de 3 Quantum 100 é o novo headset gamer da JBL com driver de 50 mm — Foto: Divulgação/JBL Quantum 100 é o novo headset gamer da JBL com driver de 50 mm — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum 610 é um modelo multiplataforma e pode ser usado no PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e One e em diversos dispositivos móveis. A conexão de 2,4 GHz é feita por meio de um dongle USB e o Bluetooth 5.2 permite que o usuário desfrute de conexão estável durante os jogos. O modelo também acompanha um cabo de áudio no padrão P2 (3,5 mm) e outro cabo com pontas USB comum e tipo C.

Além dos alto-falantes de 50 mm, as especificações de áudio do Quantum 610 apontam sensibilidade de 100 dB e impedância de 32 ohms. O headset é capaz de cobrir uma faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Um microfone boom permite a comunicação com outros jogadores durante as partidas.

3 de 3 Quantum 610 é um modelo de fone de ouvido sem fio com design over-ear — Foto: Divulgação/JBL Quantum 610 é um modelo de fone de ouvido sem fio com design over-ear — Foto: Divulgação/JBL

A bateria do Quantum 610 tem promessa de autonomia de 40 horas, o que garante longos períodos jogando sem a necessidade de recarregar o dispositivo. No entanto, caso esqueça de carregar a bateria, é possível conectar o cabo USB para utilizar o fone enquanto ele recebe a energia.

No vídeo abaixo, veja detalhes do fone JBL Tune 500 BT