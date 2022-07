JBL Flip Essential vale a pena? Conheça caixinha em promoção no Prime Day

A JBL Flip Essential é um speaker de áudio compacto e que promete graves reforçados para garantir um som mais presente. Durante o Amazon Prime Day, que se encerra às 23h59 desta quarta-feira (13), os consumidores podem adquirir o modelo com preço promocional de R$ 439 , com 12% de desconto em relação ao valor original. A caixinha de som possui conexão Bluetooth e está disponível na cor cinza.

O modelo ainda possui resistência à água, o que permite usá-la na piscina ou até na praia sem preocupações. Para auxiliar os compradores interessados em adquirir a Flip Essential, o TechTudo explica, a seguir, as principais especificações do modelo. Confira a ficha técnica completa da caixinha de som da JBL e saiba se ela é o modelo ideal para você.

2 de 8 Flip Essential é modelo compacto e com bateria que dura dez horas — Foto: Divulgação/JBL Flip Essential é modelo compacto e com bateria que dura dez horas — Foto: Divulgação/JBL

Ficha técnica da JBL Flip Essential

Preço: R$ 439

Dimensões: 6,4 x 16,9 x 6,4 cm

Cor: cinza

Peso: 470 g

Bateria: 3.000 mAh (dez horas de áudio)

Versão do Bluetooth: 4.1

Potência nominal de entrada: 2 x 8 W RMS, total de 16 W

Resposta de frequência: 80 Hz a 20000 Hz

Relação sinal-ruído: 80 dB

Extras: certificação IPX7

Design

3 de 8 Flip Essential, da JBL, possui formato cilíndrico tradicional da linha — Foto: Divulgação/JBL Flip Essential, da JBL, possui formato cilíndrico tradicional da linha — Foto: Divulgação/JBL

Assim como outros modelos da linha Flip, a Essential possui o tradicional formato cilíndrico. O dispositivo, por sua vez, ficou 25% mais compacto, com 470 g, comparado com os 540 g da versão tradicional. Suas dimensões são compostas de 16,9 cm de largura e 6,4 cm de profundidade e altura, o que torna o modelo compacto o suficiente para ser transportado na mochila ou na mão com facilidade. A caixa de som está disponível na cor cinza.

Para evitar quedas acidentais durante o transporte da Flip Essential com a mão, a JBL inclui como acessório da caixinha um cordão de segurança que pode ser usado no punho. Além disso, para garantir mais resistência, o modelo é revestido em tecido, o que deixa a superfície menos escorregadia e o visual fosco, e sua carcaça é produzida em material emborrachado. Outro destaque do speaker é o seu design com certificação IPX7, que garante proteção à agua em imersão de até 1 m.

Potência e som

4 de 8 Luzes de LED indicam a quantidade de bateria que a Flip Essential possui — Foto: Divulgação/JBL Luzes de LED indicam a quantidade de bateria que a Flip Essential possui — Foto: Divulgação/JBL

Apesar de seu tamanho compacto, a Flip Essential promete som estéreo de qualidade e que preenche o ambiente. Com graves reforçados, o aparelho possui duplos radiadores passivos externos, que asseguram um som mais agradável para qualquer mídia reproduzida e ressoa de maneira uniforme.

A Flip Essential é capaz de cobrir uma faixa de frequência entre 80 Hz e 20.000 Hz. Isso capacita o dispositivo a reproduzir desde sons graves até os mais agudos. A sensibilidade do modelo está dentro da média da categoria, que é de 80 dB. Com potência total de 16 W, a caixa promete volume alto e sem distorções sonoras.

Recursos

5 de 8 Com conexão Bluetooth 4.1 o modelo permite conectar celular sem a necessidade de fios — Foto: Divulgação/JBL Com conexão Bluetooth 4.1 o modelo permite conectar celular sem a necessidade de fios — Foto: Divulgação/JBL

Com a certificação IPX7, a Flip Essential é um speaker de som resistente à água, e que pode até ser submersa sem causar problemas. O aparelho pode ser uma boa companhia para ser levado para a piscina, cachoeira, parque ou praia.

A Flip Essential possui conectividade Bluetooth 4.1, que permite ouvir músicas do smartphone, tablet ou computador com alta qualidade de transmissão, sem fios no caminho. Além disso, um conector de áudio no padrão 3,5 mm também está embutido na caixinha e amplia os modos de uso, pois permite conectar outros aparelhos ao dispositivo de áudio da JBL.

Bateria

6 de 8 Flip Essential acompanha um cabo USB-C — Foto: Divulgação/JBL Flip Essential acompanha um cabo USB-C — Foto: Divulgação/JBL

A bateria da Flip Essential também é um de seus principais destaques. Com promessa de dez horas de áudio, a caixa de som pode ser uma opção interessante para aproveitar uma playlist em um piquenique no parque, uma reunião com os amigos ou mesmo em um dia de praia. A bateria de polímero de lítio possui 3.000 mAh.

A recarga da bateria do speaker de som pode ser feita via cabo com conexão USB-C, que está incluso como acessório no aparelho. O carregamento completo da bateria da Flip Essential pode durar até 3,5 horas, conforme é indicado na ficha técnica do produto.

Preço e custo-benefício

A linha Essential da JBL apresenta produtos com custo-benefício e tecnologia — com a caixa de som Flip não é diferente. O modelo promete ser uma boa opção para quem está à procura de um dispositivo de áudio portátil que consegue boa performance sonora. No Amazon Prime Day 2022, o produto pode ser encontrado com 12% de desconto e sai por R$ 439.

Concorrentes

7 de 8 Caixa de som Pulse Wave 2 tem potência de 20W e resistência a respingos d'água — Foto: Divulgação/Multilaser Caixa de som Pulse Wave 2 tem potência de 20W e resistência a respingos d'água — Foto: Divulgação/Multilaser

Uma das concorrentes da Flip Essential que pode ser encontrada no varejo nacional é a Wave 2, da Pulse. O modelo, no entanto, garante maior potência sonora que sua rival, com promessa de alcançar 20 W. Com cobertura de 150 Hz a 20.000 Hz, sua frequência de resposta pode atingir bons níveis de graves e agudos. A certificação IPX6 do modelo garante resistência à água. É possível adquirir a caixa de som por a partir de R$ 255 no Amazon Prime Day 2022.

8 de 8 SP348 Multilaser — Foto: Reprodução/Amazon SP348 Multilaser — Foto: Reprodução/Amazon

Outro speaker do segmento compacto que compete com a Flip Essential é a SP348, da Multilaser. Com bateria que promete autonomia de 7,5 horas de reprodução, a caixinha de som também possui formato cilíndrico e está disponível na cor preto. Em suas conexões é possível encontrar entrada para cartão SD, cabo auxiliar no padrão 3,5 mm e Bluetooth 4.2. A marca promete potência sonora de 30 W e seu preço na Amazon é a partir de R$ 225.

No vídeo abaixo, veja seis dicas para aproveitar as promoções no Amazon Prime Day

