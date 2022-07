JBL Free II é bom? Tudo sobre o fone em promoção no Prime Day

O JBL Free II é um fone de ouvido TWS com conexão Bluetooth que promete acompanhar o usuário em diversos momentos do dia a dia. O modelo pode ser adquirido com preço promocional durante o Amazon Prime Day 2022, que ocorre até às 23h59 desta quarta-feira (13). Ele é vendido normalmente por R$ 599, mas aparece por R$ 269 no evento de ofertas — desconto de R$ 330 . Com proteção contra respingos de água, pareamento rápido com o smartphone e autonomia de seis horas contínuas, o acessório pode agradar os usuários que buscam um fone simples.

Disponível nas cores preto e branco, o Free II apresenta a tecnologia Dual Connect como uma de suas funcionalidades extras, o que possibilita usar os fones de forma independente. A seguir, o TechTudo apresenta a ficha técnica do acessório e suas principais especificações. Saiba se o Free II é uma boa opção para você.

Ficha técnica do JBL Free II

Lançamento no Brasil: abril 2021

Preço: R$ 269

Peso: 9,6 g por fone

Cores: preto e branco

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz – 20.000 Hz

Impedância: 16 ohms

Sensibilidade: 100 dB

Driver: 5,6 mm

Bluetooth: versão 5.0

Autonomia da bateria: 6 horas (fones) e 18 horas (estojo)

Tempo de recarga da bateria: duas horas

Alimentação: USB-C

Design

O fone de ouvido Free II é um modelo pequeno e com design intra-auricular. O dispositivo acompanha três pares de ponteiras de silicone com tamanhos variados que prometem conforto e segurança, pois podem evitar que os fones caiam dos ouvidos mesmo que o usuário esteja se movimentando. O acessório possui formato arredondado e tende a encaixar com facilidade no ouvido externo.

Outro destaque do fone é seu design com certificação IPX4, o que garante ao aparelho proteção contra respingos de água. Na superfície do dispositivo, é possível encontrar um botão intuitivo para executar comandos no smartphone. O Free II é um modelo leve e cada fone pesa cerca de 9,6 g. Já o estojo para recarregar a bateria pesa 52 g. O produto está disponível nas cores branco e preto.

Funcionalidades

O Free II é um fone de ouvido totalmente sem fio que conta com conexão Bluetooth versão 5.0, o que permite conectar o acessório de áudio a diversos dispositivos eletrônicos e promete transmissão de alta qualidade. O Fast Pair é outra funcionalidade que se destaca no fone da JBL, pois emparelha os fones aos dispositivos Android assim que são retirados do estojo.

Com microfones integrados, o modelo permite realizar chamadas de áudio, que promete ser livre de ruídos. A alternação automática entre os modos estéreo e mono assegura mais naturalidade durante as ligações. O botão intuitivo disposto sobre a superfície do fone permite atender chamadas e acionar a assistente de voz do celular sem ter que retirá-lo do bolso.

A tecnologia Dual Connect, da JBL, foi implementada primeiramente através da linha Free. Com isso, os fones (direito e esquerdo) podem funcionar de maneira independente, sendo possível recarregar um enquanto usa o outro, por exemplo.

Qualidade do som

A JBL promete que o Free II é capaz de reproduzir um som envolvente para os usuários que levam um dia a dia ativo. O fone possui drivers dinâmicos de 5,6 mm, que está dentro da média para os produtos do segmento True Wireless Stereo (TWS). O dispositivo é simples e pode entregar qualidade sonora mediana, podendo agradar os usuários menos exigentes.

A ficha técnica do Free II ainda inclui que o fone é capaz de cobrir uma faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Seu driver possui sensibilidade de 100 dB e a impedância de entrada é de 16 ohms.

Bateria

O modelo promete boa autonomia para os usuários, mesmo sendo um dispositivo que apresenta especificações de entrada. Sua bateria é um destaque positivo, pois promete seis horas contínuas de áudio. Isso torna o fone uma opção interessante para usar no transporte público, durante a prática de atividades físicas ou em pequenas viagens.

O estojo de recarga consegue armazenar 18 horas de bateria, o que garante outras três cargas completas do dispositivo de áudio. Com isso, o conjunto combinado promete 24 horas de áudio para que o usuário utilize durante alguns dias.

Conforme aponta a ficha técnica do Free II, o tempo para recarga completa da bateria é de duas horas. O estojo de carregamento pode ser recarregado por meio de um cabo USB-C, que acompanha o produto.

Preço e garantia

No Prime Day 2022, o JBL Free II pode ser encontrado com descontos de até 55%, como é o caso do modelo na cor preto. Na oferta, o dispositivo pode ser adquirido por R$ 269, o que representa uma economia de R$ 330 dos R$ 599 cobrados originalmente pelo produto. A versão do fone de ouvido na cor branca também pode ser comprada por R$ 269.

Os usuários que comprarem o produto recebem um ano de garantia da JBL em caso de defeitos de fábrica no fone. É possível realizar o cadastro da garantia no site da fabricante.

Principais concorrentes

O W180T, da Edifier, é um modelo TWS barato que concorre com o fone de ouvido da JBL. Assim como seu rival, o dispositivo também promete 6 horas de autonomia nos fones e 18 horas de recarga no estojo. Um destaque é a promessa de recarga rápida que garante uma hora de reprodução em 15 minutos. O aparelho conta com conexão Bluetooth 5.1, certificação IP55 contra água e poeira e comandos touch na superfície do fone. O dispositivo pode ser comprado por a partir de R$ 199.

Outro dispositivo que apresenta configurações simples e pode ser encontrado no mercado com preço mais barato é o T1235, da Philips. Com promessa de graves potentes, o aparelho possui drivers de 6 mm. Sua classificação IPX5 garante resistência à água. A conexão com o smartphone é feita via Bluetooth 5.1. A bateria recarregável oferece até 6 horas de reprodução e 12 horas extras no estojo. O modelo pode ser comprado por a partir de R$ 163.

