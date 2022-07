JBL Wave 300TWS é bom? Veja preço e ficha técnica do fone de ouvido

O Wave 300TWS é um fone de ouvido earbuds da JBL que promete boa qualidade sonora, bateria com longa duração e conforto para o usuário. Lançado no Brasil no primeiro trimestre de 2022, o dispositivo é uma opção de entrada com autonomia de até 26 horas de uso, combinando a carga do fone com a do estojo. O modelo possui certificação IPX2 , o que o torna resistente a pingos de chuva e suor. É possível adquirir o fone por a partir de R$ 415 na Amazon .

Disponível nas cores preto, branco e rosa, o Wave 300TWS promete agradar a diversos amantes da música com sua tecnologia capaz de reforçar os graves sonoros. A seguir, o TechTudo apresenta a ficha técnica do modelo e suas principais especificações. Conheça os detalhes dos earbuds da JBL e saiba se o 300TWS é uma boa opção para você.

Ficha técnica do JBL Wave 300TWS

Lançamento no Brasil: 2022

Preço: R$ 499

Peso: 7,7 g por fone

Cores: preto, branco e rosa

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz – 20.000 Hz

Impedância: 32 ohms

Sensibilidade: 105 dB

Driver: 12 mm

Bluetooth: versão 5.2

Autonomia da bateria: 6 horas (fones) e 20 horas (estojo)

Tempo de recarga da bateria: duas horas

Alimentação: USB-C

Design

O Wave 300TWS é um fone de ouvido compacto da JBL que possui o design de earbuds. Por não apresentar ponteiras de silicone, o dispositivo não é usado dentro do canal auditivo do usuário, mantendo-se apenas na região do ouvido externo. Esse modelo pode ser uma opção confortável para os usuários que não se adaptam aos dispositivos in-ear.

Com design simples e sem muitos detalhes que chamem a atenção em sua estrutura, o fone também é uma opção discreta. O modelo possui hastes curtas que podem auxiliar no encaixe no ouvido e que também permitem realizar comandos para o controle de mídias e atender chamadas. O pareamento do fone de ouvido com outros acessórios é indicado por um LED na cor azul.

O estojo para recarga da bateria possui visual simples, assim como o Wave 300TWS. Com tamanho compacto, o acessório pode ser carregado até mesmo no bolso da calça com facilidade. Em sua parte frontal há um LED que indica o estado da bateria, sendo verde para carga completa, amarelo para média e vermelho para bateria baixa.

Funcionalidades

Os sensores embutidos nas hastes do Wave 300TWS permitem ao usuário realizar uma série de comandos no smartphone remotamente. É possível acionar o assistente de voz do celular ao tocar e segurar no sensor do fone. Ao tocar duas vezes, é possível atender chamadas de voz ou pular a faixa musical reproduzida. Com um toque a mídia é pausada e, com três toques, é retomada a música tocada anteriormente.

O dispositivo de áudio também possui a tecnologia Dual Connect que permite alternar entre os modos mono e estéreo nos fones esquerdo, direito ou ambos enquanto faz chamadas, escuta música ou ativa seu assistente de voz. Outra funcionalidade que se destaca no aparelho é a certificação IPX2, o que torna o Wave 300TWS um modelo resistente a gotas de chuva e suor.

O Wave 300TWS vem com microfone integrado e permite a realização de chamadas telefônicas sem precisar tirar o celular do bolso. A conexão Bluetooth 5.2 permite que o usuário conecte o aparelho de áudio em diversos dispositivos sem a necessidade de fios.

Qualidade do som

O JBL Wave 300TWS é um modelo de fone de ouvido simples, mas que promete boa qualidade sonora para quem busca earbuds. O dispositivo conta com um driver de 12 mm, que é um padrão um pouco acima do que é visto em outros produtos do segmento. Com a tecnologia Deep Bass Sound, a JBL promete que o fone ressalte as frequências graves da música e proporcione áudio mais encorpado.

A ficha técnica do modelo ainda inclui que o fone é capaz de cobrir uma faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Seu driver possui sensibilidade de 105 dB e a impedância de entrada é de 32 ohms.

Bateria

Com promessa de autonomia de seis horas de uso contínuo, o JBL Wave 300TWS possui uma bateria com boa duração para a categoria. Por ser um modelo compacto e com bateria durável, o acessório de áudio pode ser uma boa opção para usar em viagens rápidas de trem, ônibus e avião, além de ser um companheiro para o dia a dia no uso em casa ou na academia.

O estojo que acompanha o fone de ouvido possui capacidade de armazenar até 20 horas de recarga. Com isso, o conjunto promete 26 horas de áudio para que o usuário utilize durante alguns dias. O dispositivo possui um modo de recarga rápida que promete uma hora de bateria em até dez minutos. A carga completa do fone de ouvido demora cerca de 60 minutos. O conjunto acompanha um cabo USB-C para alimentar a bateria do estojo.

Preço e garantia

O Wave 300TWS, da JBL, foi anunciado no Brasil por R$ 499 em seu lançamento, preço que segue em vigor no site da fabricante no Brasil. Por outro lado, na Amazon, é possível encontrar o modelo por valores menores. A versão do dispositivo na cor branco é vista por a partir de R$ 415. O modelo na cor preto pode ser adquirido por a partir de R$ 426. Já a versão cor rosa é vista por cifras que partem de R$ 424.

O acessório de áudio possui um ano de garantia fornecido pela JBL a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

Principais concorrentes

No mercado nacional, é possível encontrar algumas opções de earbuds que competem com o Wave 300TWS, da JBL. Uma das opções com o preço mais acessível é o W100T, da Edifier. Esse earbud é um modelo de entrada que possui conexão Bluetooth 5.1, proteção IP54 contra poeira e jatos d'água e alto-falantes de 13 mm. Com uma bateria que dura cerca de 7 horas e pode conseguir autonomia de 28 horas combinando com a carga da case, o dispositivo da Edifier pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 169 na Amazon.

Uma opção que pode ser adquirido por um valor menor que o fone da JBL é o Galaxy Buds Live, da Samsung. Com design ergonômico e sem ponteiras de silicone, o dispositivo entrega como principal destaque o cancelamento ativo de ruídos para deixar a experiência do usuário mais imersiva. Sua bateria promete 6 horas de uso contínuo e 15 horas adicionais com o estojo de recarga. Na Amazon, o modelo é visto por cifras que partem de R$ 369.

