Jovelina Pérola Negra é homenageada com Doodle do Google

A página inicial do Google amanheceu com uma homenagem à cantora e compositora Jovelina Pérola Negra nesta quinta-feira (21), data em que celebraria seu 78º aniversário. Considerada uma das grandes divas do samba brasileiro, a artista carioca marcou a história do movimento na década de 1980 com sua voz rouca e forte. Jovelina faleceu em novembro de 1998, aos 54 anos, em decorrência de um ataque cardíaco.