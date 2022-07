Justin Bieber vira personagem no Free Fire e fará primeiro show do jogo

Segundo a produtora Garena, a celebração de cinco anos de Free Fire vai incluir uma série de atividade e eventos colaborativos tanto no jogo quanto fora dele, com o tema: "Unindo o mundo". Players poderão participar do show interativo de Justin Bieber ao dançar com emotes personalizados, participar de minigames e até mesmo se apresentar no palco ao lado do avatar virtual do cantor. Justin Bieber mencionou que a colaboração permitiu explorar várias dimensões de integração entre sua música e games e concluiu: "mal posso esperar para que todos aproveitem o que temos trabalhado tanto nos bastidores".