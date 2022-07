Kindle 10ª Geração vale a pena? Veja ficha técnica, preço e lançamento

O Kindle 10ª Geração é o leitor de e-books mais barato entre os modelos disponíveis no catálogo da Amazon . Lançado em abril de 2019 , o dispositivo oferece iluminação embutida ajustável e tela antirreflexo. Além dos livros digitais, o e-reader suporta também documentos em PDF e em outros tipos de arquivos. O Kindle 10 chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 349 e atualmente sai por R$ 319 durante o Amazon Prime Day 2022, evento de compras para assinantes Prime. O desconto de R$ 30 ocorre entre 12 e 13 de julho

O aparelho pode ser uma opção interessante para quem busca colocar a leitura em dia sem gastar muito. Com ele, o consumidor poderá adquirir alguns dos mais de 6 milhões de e-books disponíveis na loja virtual da Amazon. O leitor digital é oferecido em apenas uma opção de cor: preto.

2 de 6 Kindle 10ª Geração — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 10ª Geração — Foto: Divulgação/Amazon

Ficha Técnica do Kindle de 10ª Geração

Lançamento no Brasil: Abril de 2019

Preço de lançamento: R$ 349

Tela: 6 polegadas (com iluminação)

Resolução de tela: 167 ppi

Armazenamento: 8 GB

Conexão sem fio: Wi-Fi

À prova d'água: Não

Bateria: até 4 semanas

Dimensões: 160 x 113 x 8.7 mm

Peso: 161 gramas

Cores: preto

3 de 6 Kindle de 10ª geração oferta 8 GB de armazenamento — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Kindle de 10ª geração oferta 8 GB de armazenamento — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

Tela e design do Kindle

Com um display antirreflexo de 6 polegadas, o Kindle de 10ª Geração é o menor entre os e-reader disponíveis no catálogo da Amazon, que ainda conta com os modelos Kindle Paperwhite e Kindle Oasis. A resolução da tela de 167 ppi, mesmo sendo a mais baixa entre os dispositivos, não atrapalha na experiência de leitura, apesar de não ser alta o suficiente para que o texto apareça sem o aspecto pixelado.

4 de 6 Kindle 10ª Geração — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 10ª Geração — Foto: Divulgação/Amazon

Um ponto de destaque da versão mais econômica é que, assim como os modelos superiores da linha, ele também conta com iluminação de tela, composta por quatro LEDs. Deste modo, o usuário pode realizar uma leitura confortável no dispositivo, mesmo em locais com baixa luminosidade.

Os quatro LEDs para iluminação de tela no Kindle de 10ª geração funcionam como focos de luz na lateral do display e, quando acionados, iluminam a tela sem forçar diretamente a vista. Gerações passadas do Kindle reservavam esta função somente para os modelos mais caros.

Armazenamento do Kindle

Ao escolher quais livros deverão ir para o Kindle, o consumidor não precisa ter medo de ficar sem espaço. O armazenamento de 8 GB permite “milhares de livros digitais”, segundo a fabricante – até porque estamos falando de arquivos bem pequenos. A medida é a mesma oferecida no Kindle Paperwhite e na versão mais simples do Kindle Oasis (2019) – que pode chegar a até 32 GB de memória interna.

5 de 6 Kindle 10ª Geração conta com LEDs para ler no escuro — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 10ª Geração conta com LEDs para ler no escuro — Foto: Divulgação/Amazon

Leitores vorazes contam com o serviço Kindle Unlimited, espécie de Netflix de livros com mais de 1,5 milhão de títulos. A oferta do Prime Day inclui dois meses gratuitos. Depois o preço fica em R$ 19,90 por mês.

Bateria do Kindle 10ª Geração

A bateria do Kindle 10ª Geração é um dos seus pontos mais fortes, já que pode durar até quatro semanas, segundo a Amazon. A gigante dá dicas para fazer o dispositivo chegar a esse tanto, como uma leitura diária de meia hora com o Wi-Fi desligado e iluminação no nível 13. Mesmo que o tempo de uso varie de acordo com os hábitos do usuário - uma iluminação mais forte ou muitas horas de leitura, por exemplo, consumirá muito mais bateria - o leitor eletrônico dura dias longe da tomada.

6 de 6 Kindle 10ª Geração pode levar até 4 semanas para ficar sem bateria — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Kindle 10ª Geração pode levar até 4 semanas para ficar sem bateria — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Chegar até 100% de carga pode demorar um pouco. O Kindle mais barato leva cerca de 4 horas até completar a bateria, quando conectado por cabo USB a um computador ou menos de 3 horas quando conectado a um adaptador de tomada. O produto vem com um cabo USB 2.0 para recarga.

Recursos adicionais

Por se tratar de uma versão mais básica, o Kindle de 10ª geração da Amazon, não possui muitos recursos adicionais, sendo o suporte ao PDF e outros tipos de texto, o mais interessante. Mesmo que o foco do Kindle sejam os livros no formato publicado pela Amazon, o leitor eletrônico suporte a formatos como DOCX do Word, além de texto simples em TXT ou RTF.

Quem quiser acessar arquivos com essas extensões poderá transferi-los para leitor por meio de um cabo USB, ou até enviá-los ao seu e-mail do Kindle. Uma curiosidade é que todo dispositivo habilitado da Amazon oferece um endereço gratuito de e-mail para que o consumidor possa enviar documentos. Ao receber o material no e-reader, o dispositivo irá torná-lo compatível para leitura.

Também é possível marcar trechos, encontrar o significado de palavras, traduzir idiomas e ajustar o brilho e tamanho da fonte, sem sair da página que está lendo. Vale ressaltar que, diferente das versões mais caras, o Kindle de 10ª geração não possui certificação IPX8, que protege contra respingos de água e ainda permite a submersão em água doce por até 60 minutos a 2 metros de profundidade. Por conta disso, o usuário precisará ter um pouco mais de cuidado ao levá-lo para praia ou perto de piscinas.

Preço do Kindle 10ª Geração

Com informações de Amazon