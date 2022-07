Kindle: Amazon encerra suporte a ebooks no formato .MOBI

Usuários do Kindle receberam a notícia de que novos ebooks no formato .MOBI (com final .mobi ou .azw) não serão mais compatíveis com o leitor digital. Em questão de meses, a Amazon planeja desativar por completo a função que permite enviar conteúdos neste formato para o e-reader. Consumidores brasileiros foram informados da mudança por meio de um comunicado enviado pela gigante do varejo por email nos últimos dias.