Kirby's Dream Buffet é novo jogo estilo Fall Guys para Nintendo Switch

Kirby's Dream Buffet foi anunciado pela Nintendo nesta terça-feira (12) como um novo jogo estilo Fall Guys para Nintendo Switch. No game, jogadores poderão competir em corridas multiplayer com até 4 pessoas para ver quem consegue devorar mais comida pelo percurso de uma pista de obstáculos. Kirby's Dream Buffet será lançado apenas digitalmente na loja eShop do Nintendo Switch, em uma data ainda não definida do verão norte-americano, que vai até agosto (ou seja: deve chegar em breve). Confira a seguir mais detalhes do próximo game do mascote rosado da Nintendo.