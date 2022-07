Klonoa e Madison são destaques nos lançamentos da semana

Klonoa Phantasy Reverie Series e Madison são destaques nos lançamentos dessa semana. O retorno das clássicas aventuras de plataforma do personagem da Bandai Namco e o assustador game de terror psicológico em primeira pessoa são acompanhados ainda pelo realista jogo de tênis Matchpoint: Tennis Championships, a inusitada combinação de gêneros de Yurukill: The Calumniation Games e a ação frenética de Arcadegeddon, também na PS Plus de julho. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

Klonoa Phantasy Reverie Series - 8 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

O clássico personagem Klonoa está de volta em uma coletânea que comemora 25 anos desde o lançamento de seu primeiro game. Klonoa Phantasy Reverie Series reúne versões remasterizadas de Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil com gráficos refeitos em 3D, mas que mantêm a jogabilidade original em 2D.

O personagem pode correr e pular como na maioria dos jogos de plataforma, mas seu Anel do Vento lhe confere habilidades únicas, como agarrar e arremessar inimigos para alcançar locais antes inacessíveis. Outra novidade é que os remakes terão opções de dificuldade e suporte a multiplayer cooperativo. O jogo fica disponível para PlayStation (PS5 e PS4), Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Madison - 8 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Desenvolvido pelo estúdio argentino Bloodious Games, Madison é um game de terror psicológico em primeira pessoa inspirado por títulos como P.T., a demo jogável do cancelado Silent Hills. No game, usuários controlam Luca, que precisa encontrar uma forma de sair de uma casa habitada por um demônio chamado Madison, cujo desejo é que o jovem termine um ritual sangrento iniciado há décadas.

Há elementos de quebra-cabeça que mudam a cada partida e a única defesa do jogador é uma câmera Polaroid que pode iluminar brevemente o cenário, além de interagir e revelar elementos ocultos. Madison está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 104,90 e para PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 37,99.

Matchpoint: Tennis Championships - 7 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Para fãs do circuito de tênis profissional, Matchpoint: Tennis Championships traz uma experiência profunda e realista do esporte, onde os jogadores podem criar seu próprio tenista e competir pelo campeonato em um modo carreira. Há várias opções baseadas em técnicas reais, como escolher entre um atleta destro ou canhoto, se ele joga com backhand ou mesmo com duas mãos. Também será possível contratar um técnico para determinar seus pontos fracos e fortes, além de analisar os do seu adversário para ganhar vantagens.

O jogo inclui um elenco com 16 estrelas do esporte, entre eles Nick Kyrgios, Kei Nishikori e Amanda Anisimova. Matchpoint: Tennis Championships está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50 e para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 184,95.

Yurukill: The Calumniation Games - 5 de julho - PS5, PS4 e SW

Em uma estranha combinação de gêneros, Yurukill: The Calumniation Games une elementos de visual novel, jogos focados na narrativa e em resolução de quebra-cabeças, resultando em um jogo de nave "shoot'em up", como os clássicos fliperamas dos anos 1980. O game segue os passos do jovem Sengoku Shunju, acusado de um crime que não cometeu e jogado em um parque de diversões mortal chamado Yurukill Land.

Ao lado de uma das vítimas dos crimes pelos quais foi acusado, Sengoku terá que enfrentar outros times de assassinos pela chance de ganhar sua liberdade. A história foi escrita por Homura Kawamoto, conhecido pela animação japonesa Kakegurui. Yurukill: The Calumniation Games está disponível para Nintendo Switch por R$ 209,99. Na PlayStation Store, há uma demo jogável para experimentar o game.

Arcadegeddon - 8 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Um dono de fliperama chamado Gilly pretende revitalizar seu negócio com o lançamento de um novo jogo, porém uma grande corporação quer impedi-lo e, para isso, sabota seu game com um vírus. Cabe aos jogadores, então, entrar neste mundo virtual de um jogo de tiro para enfrentar os pequenos demônios de dados diretamente, sozinhos ou em multiplayer cooperativo para até quatro pessoas. Durante as partidas, companheiros podem também competir entre si em missões e minigames para obter melhores equipamentos e armas.

Arcadegeddon está disponível no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 104,90 e para PC pela Epic Games Store por R$ 37,99. O game também estará disponível gratuitamente para assinantes da PS Plus entre os dias 5 de julho e 1º de agosto.