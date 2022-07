Lançamentos da Netflix em agosto: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em agosto de 2022 foram divulgados pelo serviço de streaming. Uma das novidades mais aguardadas do mês é a série "Sandman", que chega ao catálogo dia 5 e foi baseada nas histórias em quadrinho homônimas de Neil Gaiman. Outro lançamento é a segunda temporada da produção brasileira “Bom Dia, Verônica”, que conta com Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho no elenco, e estreia dia 3. Neste mês, a Netflix também receberá novos episódios de "Eu Nunca...", "Locke & Key" e "Glow Up".