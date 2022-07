Lançamentos do Globoplay em julho: veja estreias de séries e novelas

No segmento de filmes, os destaques são duas produções nacionais: “Medida Provisória”, longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos e com Taís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch no elenco, e “Eduardo e Mônica”, baseado na música de Legião Urbana, com Alice Braga e Gabriel Leone nos papéis principais. A animação “Meu Amigãozão - A Maior Aventura de Todas” também passa a integrar o catálogo a partir deste mês. Confira, a seguir, os lançamentos do Globoplay em julho de 2022.