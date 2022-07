Lenovo V15 é bom? Veja preço e ficha técnica do notebook

O Lenovo V15 é um notebook que promete alto desempenho e que possui processadores da 11ª geração da Intel . A segunda geração do computador foi lançada em agosto de 2021 e promete ser uma opção para os usuários que buscam um modelo para produtividade. A fabricante garante memória e armazenamento de alto nível para proporcionar uma experiência mais fluida. A versão de entrada apresenta Intel Core i5 e é vista por a partir de R$ 4.769,99. Já a opção mais parruda com Intel Core i7 pode ser comprada por a partir de R$ 6.569.

O modelo apresenta um display de 15,6 polegadas com antirreflexo e bloqueador de luzes azuis para melhorar o desempenho durante o trabalho. Veja, a seguir, a ficha técnica completa do Lenovo V15, suas principais especificações e as diferenças entre as versões vendidas no Brasil.

Lenovo V15 é uma opção de notebook para usuários que trabalham com produtividade

Ficha técnica do Lenovo V15:

Lançamento no Brasil: agosto de 2021

Preços: a partir de R$ 4.769

Tela: 15,6" Full HD (1920 x 1080) IPS, 300 nits, antirreflexo ou TN de 250 nits

Processadores: Core i5 ou Core i7 de 11ª geração

Memória RAM: 8 ou 16 GB DDR4

Placa de vídeo: Intel UHD Graphics Integrada, Intel Iris Xe Graphics ou Nvidia GeForce MX350 2GB

Armazenamento: SSD até 512 GB, HDD até 1 TB ou opção de armazenamento híbrido (HDD + SSD)

Sistema operacional: até Windows 11 Pro

Áudio: 2 x 1,5 W e Dolby Audio

Teclado: teclado numérico e touchpad PTP

Portas e interfaces: USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI, áudio jack, trava Kensington Nano, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi e Bluetooth 5.0

Bateria: até 5,5 horas (38 Wh) ou até 8 horas (45 Wh)

Câmera: 720p HD com porta de privacidade

Dimensões: 1,9 x 35,9 x 23,5 cm

Peso: a partir de 1,7 kg

Cor: preto

Design

Modelo possui design simples e conta com teclados ABNT2 e alfanumérico

O Lenovo V15 é um modelo com design minimalista e moderno. O dispositivo não possui muitos detalhes visuais em sua estrutura, o que o torna uma boa opção para profissionais que buscam por um notebook com aparência simples. Para melhor aproveitar sua tela de 15,6 polegadas de tamanho, o laptop possui bordas ultrafinas — assim, passa para o usuário a experiência de um display maior.

Esse modelo é uma opção que pode ser carregada com facilidade em bolsas ou pastas. O dispositivo possui 1,7 kg, o que facilita o seu transporte. Outro destaque são suas dimensões de 35,9 x 23,5 cm e sua espessura de 1,9 cm. O notebook possui teclado no padrão ABNT2 e ainda conta com a opção numérica. O Lenovo V15 está disponível na cor preto.

Desempenho

Lenovo V15 é um notebook com processadores Intel Core de 11ª geração

A ficha técnica do Lenovo V15 apresenta o produto como uma opção adequada para produtividade móvel e promete bom desempenho tanto para tarefas no escritório quanto em casa. Os processadores de 11ª geração da Intel podem garantir o bom funcionamento de programas dedicados à produtividade, além de garantir uma interface mais fluida no dia a dia.

No site oficial da fabricante no Brasil, a versão do Lenovo V15 com o Core i5-1135G7 de 11ª geração, que é a opção do produto com valor de entrada, possui 8 GB DDR4 3.200 MHz de memória soldada na placa do laptop. O armazenamento do dispositivo é um SSD M.2 2242 de 256 GB. A versão topo de linha do notebook apresenta as mesmas configurações de memória e armazenamento, o seu diferencial é apenas o processador Core i7-1165G7.

Nas especificações gerais do Lenovo V15, é informado que o notebook pode chegar a 16 GB de memória DDR4 com 3.200 MHz. Além disso, o armazenamento também pode chegar a 512 GB em SSD M.2 ou HDD até 1 TB. A opção de armazenamento híbrido do notebook, no entanto, não consta na lista de versões vendidas no site oficial da fabricante.

Tela

Tela do Lenovo V15 pode girar em 180 graus

As especificações técnicas do Lenovo V15 apontam que os modelos vendidos no site oficial da marca possuem 15,6 polegadas de tamanho. Com resolução Full HD (1920 x 1080), o display TN (Twisted Nematic), que é o mais comum no Brasil, conta com 250 nits e antirreflexo.

Apesar de ser um notebook indicado para profissionais, o Lenovo V15 com painel TN pode não ser uma boa opção para os usuários que trabalham com edição de imagens. Isso porque o display pode apresentar cores lavadas e distorção nas cores. Para contornar esse fator, é possível optar pela versão do computador que apresenta tela IPS com 300 nits, que conta com a mesma resolução e tamanho da versão TN. O dispositivo com painel IPS, no entanto, não é apresentado para venda no site da fabricante.

Bateria

Notebook Lenovo V15 possui portas USB e HDMi

No site da Lenovo Brasil, o V15 é apresentado com baterias em duas versões. Os modelos vendidos pela marca no e-commerce oficial possuem duas células de 38 Wh, o que pode garantir cerca de até 5,5 horas de uso entre as recargas. Nas especificações técnicas do portátil, uma outra variante é apresentada com 45 Wh, que garante até 8 horas de autonomia.

O carregador que acompanha o notebook é uma opção de 65 W para as duas versões que são vendidas pela Lenovo.

Recursos

Lenovo V15 possui apenas 1,9 cm de espessura

O Lenovo V15 promete ser uma opção com bom desempenho para usuários que executam tarefas de produtividade. Apesar de ser uma opção lançada há menos de um ano, o dispositivo não apresenta alguns recursos mais modernos, como leitor de biometria, conectividade com rede 5G ou Wi-Fi 6, que já são vistos em alguns notebooks no mercado.

O portátil da Lenovo é uma opção interessante para quem passa longas horas trabalhando na frente na tela, pois possui certificação TUV Rheinland Low Blue Light, que promete reduzir o cansaço visual. O touchpad PTP possibilita que o usuário execute interações rápidas, com a promessa de economizar tempo e aumentar a produtividade por meio de gestos inteligentes para ações no PC.

O display do V15 pode girar até 180 graus, o que garante mais possibilidades de uso para o consumidor. O computador conta com dois alto-falantes estéreo de 1,5 W de potência e com tecnologia Dolby Audio. A fabricante assegura sons sem distorção para apresentações com áudio, assistir a filmes e séries e realizar chamadas sem ruídos.

Na conectividade, o Lenovo V15 é composto de duas portas USB comuns e uma USB-C, conexão HDMI e entrada jack (3,5 mm) para fones de ouvido e microfone. O Bluetooth 5.0 permite conectar outros acessórios ao notebook. A webcam do computador tem resolução HD 720p e contém porta de privacidade.

Preço

No site oficial da Lenovo são vendidos duas opções do notebook V15

A segunda geração do Lenovo V15 é encontrada por preços variados no site da fabricante no Brasil. A versão do portátil com processador Intel Core i5 de 11ª geração, placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics e Windows 11 é encontrada por a partir de R$ 4.769,99.

Já o modelo Lenovo V15 com processador Intel Core i7 de 11ª geração e placa de vídeo Nvidia GeForce MX350 2GB GDDR5 é visto por a partir de R$ 6.569,99. Na Amazon, o modelo é vendido por a partir de R$ 7.499.

Com informações de Lenovo

