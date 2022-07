LG anuncia novas smart TVs OLED e QNED de 2022 no Brasil; confira

A linha OLED C foi atualizada e agora recebe o nome OLED evo C2. A adição do termo "evo" se deve ao painel, que promete brilho e nitidez com 20% de aprimoramento em relação às telas tradicionais. A LG destaca o modelo de 42 polegadas, a "menor TV OLED do mundo". Com foco no público gamer, a promessa é de tempo de resposta abaixo de 1 ms, G-Sync, FreeSync e VRR. O televisor é equipado com o processador de inteligência artificial Alpha9 Gen 5 e traz recursos como Dolby Atmos e Dolby Vision.