LG GRX228NMSM vs Samsung RF23R6301SR: compare as geladeiras smart

As geladeiras smart são modelos capazes de se conectar à internet. Esta conexão permite ao usuário controlar as configurações do refrigerador, como alterar a temperatura ou mesmo consultar o consumo de energia. Além disso, podem economizar energia pelo sistema Inverter. A RF23R6201SR, da Samsung , é uma opção inteligente que oferece design com três portas, dispenser para ejetar água e cubos de gelo, conectividade Wi-Fi via aplicativo e capacidade interna total de 536 litros por preços a partir de R$ 16.499 .

Já a GRX228NMSM, da LG, disponibiliza um recurso que permite a visualização interna do refrigerador sem abrir as portas e capacidade interna total de 535 litros por valores que partem de R$ 18.499. Estes equipamentos apresentam formato Inverse, em que o congelador fica localizado na parte de baixo, o que pode ser interessante para substituir um freezer horizontal, por exemplo. Veja o comparativo das geladeiras a seguir.

Design

Ambos os modelos possuem inspiração no design French Doors ("portas francesas", em tradução livre), o que designa pelo menos três portas para um refrigerador. Tanto a geladeira da Samsung quanto a da LG disponibilizam duas portas na parte de cima, e uma terceira na posição inferior. Também vale destacar que os produtos apresentam o modelo de organização Inverse, que consiste em acomodar o congelador na parte de baixo e refrigerador na parte de cima, ao contrário dos modelos convencionais.

Os dois produtos oferecem um dispenser na região dianteira do design. Enquanto o da Samsung garante um painel de controle para ejetar água gelada e cubos de gelo, o da LG tem as mesmas funcionalidades, mas com adição de números em LED para melhor visualização do funcionamento. No quesito cor, a Samsung confere um tom prateado de cinza inox. Seguindo por uma linha mais escura, a da LG aposta em um modelo inteiramente preto, o que pode combinar com tons médios e escuros do interior de uma cozinha.

O interior das geladeiras apresenta certa similaridade ao englobar três prateleiras no centro do corpo. Porém, o modelo da Samsung oferece espaço mais reduzido na primeira prateleira em virtude do compartimento do dispenser de gelo. Além disso, enquanto ambas as portas da Samsung fornecem três compartimentos com as mesmas proporções, enquanto a da LG oferta compartimentos de tamanhos desiguais no lado direito.

O congelador da Samsung oferece uma gaveta superior pequena e uma inferior bastante robusta, de forma que cada uma disponibiliza uma divisória no meio. Já a LG GRX228NMSM apresenta design similar, com exceção de que a gaveta superior não apresenta divisórias, mas sim um pequeno nicho para organização.

Dimensões e capacidade

Características como dimensão e capacidade são essenciais na hora de escolher o modelo mais adequado para compor a cozinha. Enquanto o primeiro certifica o tamanho do eletrodoméstico como um todo, o segundo fornece o tamanho interno suportado em litros.

Embora as dimensões dos dois itens não seja exatamente igual, eles apresentam tamanhos próximos. A geladeira da Samsung concentra uma altura de 1,77 metro por 908 cm de largura e 788 cm de profundidade. Já a da LG dispõe de 1,73 metro de altura por 908 cm de largura e 792 cm de profundidade.

A diferença mais evidente fica por conta da capacidade de cada uma. A Samsung apresenta 536 litros, divididos entre 411 litros para o refrigerador, e 125 litros para o congelador. O modelo da LG, por outro lado, acomoda 525 litros, distribuídos em 403 litros no refrigerador e 122 litros no congelador.

Funções smart

Os dois modelos trazem função básica de qualquer aparelho inteligente: administração remota via Wi-Fi. As duas fabricantes disponibilizam aplicativos que permite ao usuário a possibilidade de controlar o produto à distância. Pelo app, é possível realizar funções como alterar a temperatura interna do refrigerador e congelador, conferir dados sobre o consumo de energia elétrica, por exemplo.

A tecnologia da geladeira ainda emite alarmes sonoros e notificações no smartphone quando alguma ação precisa ser efetuada, como fechar as portas corretamente ou trocar os filtros do congelador. Também há alarmes que informam o consumidor sobre a necessidade de reparos mais específicos.

O congelador da Samsung permite um controle de temperatura especial para a gaveta superior. Isto é, seleciona a quantidade de ar frio para adentrar no compartimento. Esta tecnologia pode ser muito útil quando o usuário precisa aumentar a temperatura para não solidificar bebidas, por exemplo. Já a geladeira apresenta um sistema de circulação de ar específico para otimizar a temperatura e a umidade, promovendo o frescor dos alimentos por mais tempo.

A porta direita da geladeira da LG exibe a visão interna das prateleiras após alguns toques no vidro, recurso interessante para diminuir a quantidade de tempo com o aparelho aberto. Assim como o modelo anterior, este também possui um esquema de refrigeração que conserva o frescor dos alimentos por mais tempo, com adição de um recurso que promete eliminar até 99,99% das impurezas detectadas e de odores desagradáveis.

Consumo de energia

O consumo de energia de ambos os modelos tende a ser bastante reduzido em comparação aos convencionais. Este fato se justifica pela tecnologia Inverter: um mecanismo de funcionamento que nunca desliga o motor completamente, o que poupa energia elétrica porque evita constantes desligamentos. Além disso, o recurso também afere a temperatura externa e realiza ajustes automáticos nas configurações do sistema.

O recurso Inverter é útil para evitar consequências que podem avariar o produto, como picos de energia. A geladeira da Samsung oferta um consumo de 60 kWh por mês, enquanto o modelo da LG consome aproximadamente 83 kWh por mês. Ambos os modelos estão disponíveis nas voltagens de 110 V e 220 V, algo essencial para atender todos os públicos.

Preço

Os valores disponibilizados atualmente no mercado já excedem a casa dos R$ 16 mil. A Samsung apresenta um preço de R$ 17.099 no site da fabricante. Contudo, é possível encontrá-la por R$ 16.499 no Shoptime. Já a LG apresenta o produto por cifras a partir de R$ 18.499 no site da fabricante.

Sistemas para controle no smartphone

O pareamento necessário para controlar a geladeira é feito via aplicativo por meio do smartphone. Cada fabricante disponibiliza seu próprio app para realizar as configurações de acordo com as necessidades do usuário.

A Samsung indica o aplicativo Smart Things para administrar os seus produtos à distância por meio do celular. O software requer pré-requisitos antes de sua instalação, como um cadastro na plataforma. Além disso, o dispositivo que hospeda o app deve possuir a versão 6 do Android ou iOS 10 para aparelhos da Apple. Para que o sistema rode sem engasgos, a fabricante recomenda que a memória RAM do smartphone seja de, pelo menos, 2 GB, e tenha uma conexão Bluetooth de 4.0.

A LG recomenda o aplicativo LG ThinQ, software que requer do smartphone características como Android de 7ª geração e que o roteador da internet opere a uma frequência de, pelo menos, 2,4 GHz.

Modelos parecidos e concorrentes

O refrigerador RF27T5501SG, da Samsung, oferece uma capacidade robusta de até 614 litros, distribuídos entre 472 litros para a geladeira e 142 litros para o congelador. Seu diferencial é uma tela LCD sensível ao toque, que pode exibir imagens e proporcionar acessos a aplicativos como Rappi e Spotify. Também é possível acessar música, rádio, TV e até chamadas telefônicas. Ele conta com design French Doors de três portas e é vista no Shoptime por preços a partir de R$ 27.699.

Já o modelo RF22R7351SR, também da Samsung, garante design French Doors com quatro portas. A capacidade interna total do eletrodoméstico alcança os 501 litros, distribuídos entre 378 litros para o refrigerador e 123 litros para o congelador. Uma das portas é especialmente dedicada para uma gaveta, desenvolvida para facilitar o acesso às bebidas armazenadas. Ela possui quatro modos pré-definidos para conservar carnes, gelar bebidas, manter frutas e vegetais frescos ou simplesmente armazenar ainda mais alimentos. O modelo é visto no Shoptime por valores que partem de R$ 19.999.

Com informações da Samsung e LG

