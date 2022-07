LG lança monitor gamer com taxa de atualização de 165 hz e menor tempo de resposta

Na esquerda, o LG UltraGear 32GN600, de 32 polegadas. Na direita, o LG UltraWide 34WP65C com 34 polegadas e proporção de 21:9 — Foto: Divulgação

1 de 3 Na esquerda, o LG UltraGear 32GN600, de 32 polegadas. Na direita, o LG UltraWide 34WP65C com 34 polegadas e proporção de 21:9 — Foto: Divulgação

A LG Electronics, a líder global em eletroeletrônicos de consumo, lança dois novos monitores, com 32 e 34 polegadas, os modelos LG UltraGear 32GN600 e LG UltraWide 34WP65C ampliam o portfólio da empresa no segmento e trazem mais opções de qualidade para o público brasileiro.

Os dois modelos chegam como referência para aqueles que buscam melhorar a performance nos jogos. Começando pelo tamanho: quem joga para ganhar precisa ver muito bem o que está acontecendo no campo de batalha, nas pistas ou naquele vasto mundo aberto. As maiores áreas de tela dos monitores permitem que o jogador use todo o potencial de sua performance.

A ideia da LG com os monitores LG UltraGear 32GN600 e LG UltraWide 34WP65C é atender as necessidades de consumidores exigentes, que buscam por excelência na fluidez de movimentos durante os jogos. Assim, duas coisas não poderiam faltar: baixo tempo de resposta e alta taxa de atualização.

Um baixo tempo de resposta evita borrões na tela. Você deixa de ver rastros do que aconteceu segundos antes no jogo e sabe a posição exata de disparos inimigos, por exemplo. Em jogos competitivos, com ação rápida e muita movimentação, é essencial ter um monitor com baixo tempo de resposta.

O mesmo vale para a taxa de atualização, que diz respeito à quantidade de vezes por segundo que o monitor atualiza a imagem. Sabe quando o adversário acabou de passar por uma porta ou sair de trás de uma árvore? Uma alta taxa de atualização permite que você reaja assim que algo aparece no seu campo visual.

Tanto o LG UltraGear 32GN600 (165Hz) quanto o LG UltraWide 34WP65C (160Hz) possuem taxas de atualização superiores ao padrão gaming de 144Hz, e tempo de resposta de apenas 1ms. Além disso, contam com a tecnologia FreeSync™ Premium, que busca manter a suavidade na tela em qualquer situação.

O aprimoramento visual também passa pela resolução, já que os dois monitores trazem o padrão QHD (1440p) como resolução máxima, superior ao padrão Full HD (1080p) presente na maior parte dos modelos do mercado brasileiro.

LG UltraGear 32GN600

O modelo LG UltraGear 32GN600 possui 32 polegadas, design com bordas ultrafinas e ajuste de inclinação. O monitor conta com resolução QHD (2560 x 1440), o que garante 1,6 milhão de pixels a mais em relação à resolução Full HD.

Tudo nele é pensado para propiciar ampla fluidez durante o jogo. Ele apresenta, por exemplo, tempo de resposta de 1ms com Motion Blur Reduction MBR, e taxa de atualização de 165Hz aliada aos recursos AMD FreeSync Premium.

Além disso, o monitor conta com HDR, para produzir imagens com maior fidelidade de cores, e Dynamic Action Sync, que minimiza o tempo de resposta do controle e permite que você reaja aos seus oponentes de forma mais rápida.

LG UltraWide 34WP65C

Já o modelo LG UltraWide 34WP65C possui 34 polegadas em formato UltraWide 21:9, que proporciona 30% a mais de campo visual. O design conta com tela curva para maior imersão durante o jogo, além de bordas ultrafinas e ajustes de inclinação e altura.

Focado em performance para os jogadores, o modelo apresenta tempo de resposta de 1ms com Motion Blur Reduction MBR, taxa de atualização de 160Hz aliada aos recursos AMD FreeSync Premium, HDR e Dynamic Action Sync. Além disso, a resolução QHD (1440p) garante 2,9 milhões de pixels a mais em relação à resolução Full HD no formato 16:9.

A ampla área de tela do monitor também ajuda na produtividade, já que permite visualizar diversas tarefas ao mesmo tempo. O recurso “dual controller” permite até controlar dois computadores simultaneamente na tela do monitor usando o mesmo conjunto de mouse e teclado.

O monitor ainda conta com alto falante embutido estéreo WavesMaxxAudio® de 7W que inclui graves maciços para melhor experiência sonora durante os jogos.

Já disponíveis no Brasil

Os novos modelos da LG vão ao encontro da estratégia da empresa de oferecer o maior e mais completo portfólio de produtos ao público brasileiro, com modelos desde 24 polegadas até 34 polegadas, tanto no formato tradicional 16:9 como no formato UltraWide 21:9.

Outra novidade é a parceria exclusiva da LG com a varejista online Kabum, especializada no segmento e que será a primeira a vender os lançamentos da empresa no mercado brasileiro.

Os novos modelos LG UltraGear 32GN600 e LG UltraWide 34WP65C já estão disponíveis no Brasil e podem ser encontrados em primeira mão no site da Kabum, com preços promocionais.

Os preços sugeridos para os monitores são:

UltraGear: R$ 3.099,90

UltraWild: R$ 3.199,90

Fichas técnicas

2 de 3 Ficha técnica do UltraGear — Foto: Divulgação Ficha técnica do UltraGear — Foto: Divulgação