Locaweb fora do ar: Downdetector e usuários apontam problemas no serviço

A Locaweb, serviço de hospedagem de sites e computação em nuvem, está fora do ar na manhã desta segunda-feira (25). Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que a falha começou por volta das 8h e, até o momento, já foram registradas mais de 400 notificações relativas a dificuldade para acessar a plataforma. Segundo relatos no Twitter, a instabilidade atinge principalmente a seção da Central do Cliente da Locaweb e o serviço de e-mail, o que dificulta o acesso dos usuários via Outlook e outros softwares.