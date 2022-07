Locaweb fora do ar de novo: usuários relatam instabilidade no status do serviço

A Locaweb, serviço de hospedagem de sites e computação na nuvem, mais uma vez está com instabilidade, com a exibição do erro "dns_probe_finished_nxdomain". Nesta sexta-feira (22), dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, apontam que os problemas na plataforma começaram a ser relatados às 8h, mas saltaram às 14h, o que indicou piora. Entre as principais falhas mencionadas por usuários, estão erros de conexão com o servidor e a dificuldade de acesso ao serviço via Outlook e demais canais.

A empresa, em seu site oficial, deu o seguinte posicionamento: "Identificamos uma instabilidade no serviço de e-mail que ocasiona dificuldades no acesso via software (Outlook e similares) para alguns dos nossos clientes. Você poderá notar falha/lentidão ao acessar o seu e-mail. Nossa equipe está empenhada em resolver o mais breve possível". Vale lembrar, porém, que na última quarta-feira, (20), o mesmo erro foi apresentado pelo serviço.

Locaweb oferece serviços de hospedagem e computação na nuvem; termo "status serviços locaweb" cresce no Google Trends após o serviço apresentar falhas — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Usuários recorreram novamente à seção de comentários do Downdetector para fazer reclamações. Um deles relata, por exemplo, que todos os recursos da plataforma estão apresentando problemas: "Locaweb totalmente fora do AR, DNS serviço de hospedagem, e-mails, tudo fora". Outra pessoa também informou que teve dificuldades para entrar em contato com o serviço para saber mais sobre as falhas, "Aqui nem o webmail está funcionando para e-mails fora do domínio. Telefone do suporte sem chance."

No Twitter, clientes também se queixaram sobre as condições da Locaweb. Muitos, inclusive, responderam à tweets feitos pelo perfil oficial da empresa, como "Deu treta feia ai hoje hein? Tudo fora do ar?". Confira:

Como alternativa enquanto as falhas não são solucionadas, a empresa solicitou, através do site oficial, que os clientes tentem usar o serviço através do Webmail ("https://webmail-seguro.com.br"). Também informaram que a previsão de normalização é até às 18h, mas, caso não consigam resolver os erros, comunicarão um novo prazo às 17h45.

