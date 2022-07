Locaweb fora do ar? Status da plataforma é instável

A Locaweb , serviço de hospedagem de sites e computação na nuvem, apresenta instabilidades na tarde desta quarta-feira (20). Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, mostram que as notificações sobre problemas na plataforma começaram às 15h. As queixas saltaram de 5 para 80 em menos de uma hora e seguem em ascensão. Segundo relatos, a instabilidade afeta o serviço de e-mail, dificultando o acesso via softwares como Outlook e similares.

O problema foi reconhecido pela Locaweb. "Identificamos uma instabilidade no serviço de e-mail que ocasiona dificuldades no acesso via software (Outlook e similares) para alguns dos nossos clientes. Você poderá notar falha/lentidão ao acessar o seu e-mail", disse a empresa na página "Status Blog". "Nossa equipe está empenhada em resolver o mais breve possível", continuou a plataforma, que orientou os usuários a acessar as mensagens por meio do endereço "webmail-seguro.com.br" (sem aspas). A previsão de conserto é até as 18h.

1 de 1 Locaweb — Foto: Reprodução/Locaweb Locaweb — Foto: Reprodução/Locaweb

Dados do Google Trends, ferramenta que acompanha pesquisas em tempo real, mostram que houve aumento de 1.300%nas buscas pelo termo "locaweb fora do ar". As consultas por "locaweb instabilidade" e "status blog locaweb" também cresceram, indicando que os usuários estavam buscando um posicionamento da empresa a respeito do problema.

Na seção de comentários do Downdetector, há queixas de clientes afetados pela falha. "Falha no e-mail tanto para envio e recebimento, pedindo email e senha no programa de e-mail e não está logando no painel de controle Locaweb para abrir chamado", comentou um usuário. "Problemas com Locaweb... pedindo email e senha no Outlook e não aceitando senha pra entrar no painel de controle da hospedagem", disse outro.

Os clientes também recorreram ao Twitter para reclamar e cobrar um posicionamento da empresa, que está respondendo os tuítes. Veja alguns relatos abaixo.

*Em desenvolvimento. O texto será atualizado.

