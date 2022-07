LOUD vs OpTic no Valorant Masters 2022: veja horário e como assistir

LOUD e OpTic Gaming jogam nesta terça-feira (12), às 16h de Brasília, pelo Valorant Masters Copenhagen 2022. As finalistas do último Masters do FPS da Riot Games voltam a se enfrentar em um momento decisivo para o Grupo A: a disputa de quem avança para o jogo decisivo contra a KRÜ Esports, que vai definir a segunda vaga para os playoffs. A primeira foi conquistada pela Guild Esports, com duas vitórias.

A partida entre LOUD e OpTic será definida em uma série melhor de três partidas (MD3), e a organização que sair vitoriosa enfrenta a KRÜ na próxima quarta-feira (13), às 15h. O Valorant Masters Copenhagen 2022 é transmitido ao vivo em português nos canais oficiais de Valorant na Twitch e no YouTube.

1 de 2 A LOUD ainda tem chances de se manter no campeonato, mas precisa superar a OpTic, sua algoz na final do último Masters Reykjavík — Foto: Divulgação/Valorant Brasil A LOUD ainda tem chances de se manter no campeonato, mas precisa superar a OpTic, sua algoz na final do último Masters Reykjavík — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Tanto LOUD quanto a OpTic buscam a vitória para se redimir das suas estreias negativas. Os brasileiros foram derrotados pela KRÜ Esports por 2 a 1, enquanto a Guild Esports levou a melhor contra OpTic por 2 a 0, garantindo a primeira vaga nos playoffs. Como os grupos são definidos pelo sistema de dupla eliminação, as equipes não terão mais chances de classificar caso saiam derrotadas do confronto.

Pelo Grupo B ainda acontecerão os jogos de DRX vs FunPlus Phoenix e Northeption x XERXIA. Estes irão definir os finalistas do grupo e, por sua vez, quem ficará com as outras duas vagas nos playoffs. Na próxima fase, os times jogarão em sistema de dupla eliminação e partidas em MD3. As únicas exceções serão a final da chave inferior e a grande final, que serão jogadas em MD5.

2 de 2 OpTic foi campeã do Masters Reykjavík 2022, justamente sobre a LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour OpTic foi campeã do Masters Reykjavík 2022, justamente sobre a LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Vale lembrar que o campeão do Valorant Masters 2022 leva não só o título do torneio, mas também uma fatia de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) da premiação total, que será de US$ 650 mil (mais de R$ 3,4 milhões), além de 1000 pontos do circuito profissional de Valorant, o Valorant Champions Tour (VCT).

O Valorant Masters Copenhagen 2022 é o segundo torneio Masters realizado este ano, e também funciona como um classificatório para o Valorant Champions, mundial do FPS da Riot Games. Anteriormente, o Masters aconteceu em Reykjavík, Islândia, onde a OpTic levou a melhor contra a própria LOUD e levantou a taça. O mundial de Valorant, por sua vez, acontece apenas em setembro, após a disputa dos Last Chance Qualifiers na Ásia, Europa e América do Sul, e a LOUD será a representante brasileira, com vaga já garantida pelos pontos de circuito.