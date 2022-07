'Maior TV do Brasil': TCL anuncia modelo QLED 4K de 98 polegadas

A TCL anunciou, na última segunda-feira (11), a nova maior TV do mercado brasileiro. O modelo TCL C735 chega com 98 polegadas e resolução 4K HDR , além de tecnologia Q LED . Na mesma data, a fabricante anunciou, para o mercado nacional, mais oito modelos de televisores. Os produtos chegam pensados em conectividade: cinco deles com o sistema operacional Google TV nativo e os demais com Roku TV — a plataforma de streaming. As novidades integraram o evento 15ª Eletrolar Show, que aconteceu em São Paulo.

A TCL também trouxe inovações voltadas para performance de imagem, com o processador AiPQ Engine Gen 2 em suas novas TVs. O recurso utiliza inteligência artificial, por meio de machine learning, que aprende a otimizar conforme recebe novos dados de uso do 4K e 8K. O hardware está disponível a partir do modelo P635 e promete melhores equilíbrios de cores e contraste quadro a quadro. Os preços dos novos modelos ainda não foram divulgados.

Para começar, a TV C735 traz a experiência da telona de cinema, com 98 polegadas. O modelo assinado pela TCL chega com o marco de oferecer a maior tela disponível atualmente no mercado brasileiro. A TV vem com otimização de tela com profundidade de cor e baixo reflexo, em frequência de 120 Hz.

Estão presentes os suportes das tecnologias Dolby Vision IQ, que permite entender a luz ambiente, e Dolby Atmos, que promete sons mais potentes. O televisor oferece conectividade HDMI 2.1 e promessa de qualidade de imagem para todos os tipos de conteúdo, desde cenas mais rápidas até esportes.

Já a TV X925, disponível em edição limitada, tem como destaque sua resolução 8K com tecnologia Mini LED em uma tela de 75 polegadas. O equipamento permite ainda interações usando as mãos em vez do controle remoto, além dos comandos de voz. A imagem promete ser mais estável, com recursos de alta taxa de atualização. Para entender melhor, quanto maior é a taxa de atualização, mais suave e realista é a imagem.

Para o áudio, a TV oferece qualidade profissional e potência de 60 W, além dos graves da tecnologia Dolby Atmos e da Onkyo . A qualidade da tela da TV X925 traz ainda certificações da 8K Association, IMAX Enhanced e DTS.

A TV TCL C835 oferece recursos para os fãs de games. Isso porque o equipamento chega com VRR (Variable Refresh Rate, ou taxa de atualização variável, em tradução livre) de 144 Hz, e isso permite que a imagem tenha uma resposta mais rápida, nítida e jogabilidade mais suave. A resolução em 4K é otimizada pela tecnologia HDR 10+, com mapeamento de tonalidades inteligente. Está disponível em modelos com 65”" e 75" .

O modelo TCL P735 apresenta tela 4K com tamanhos de 65 e 75 polegadas. O design traz borda fina para maior imersão. Por dentro, o processamento MEMC promete imagens mais suaves, principalmente para gamers, e cenas de maior movimento, como esportes ou conteúdos de ação. O televisor também chega com tecnologias Dolby Vision, Dolby Atmos e HDMI 2.1.

Com tamanho de tela um pouco menor (43", 50" e 55"), a TV TCL P635 não deixa a desejar na resolução, com seus 4K HDR. O destaque está para o Chromecast e Google TV integrados, além da inteligência artificial. Para quem gosta de uma casa conectada, o televisor integra o "OK Google", com o Google Duo e o Google Assistente para comandos de voz.

Com tela de 50 polegadas, foram apresentadas as TVs SEMP RK 8600 e TCL RP630. Os dois modelos chegam com resolução UHD 4K e oferecem Roku TV. As conexões são bem semelhantes, integradas com HDMI 2.1, USB e Wi-Fi Dual Band. Ambas são compatíveis com Apple HomeKit, Apple Airplay, Amazon Alexa e Google Assistente.

Com telas de de 32" (HD) e 43" (Full HD), a TCL apresentou a TV RS530 e a SEMP R6500. Também embutidas com Roku TV, inclusive com opção de controle de voz pelo streaming. Os equipamentos também apresentam conexões HMDI 2.1, USB e Wi-Fi Dual Band. Além disso, podem ser utilizadas com o Apple HomeKit, Apple AirPlay, Alexa e Google Assistente.

