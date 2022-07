Monitor de 60 Hz ou 144 Hz: entenda a diferença e saiba escolher

Na hora de comprar um monitor novo, modelos com 60 Hz ou 144 Hz são opções disponíveis no mercado. Dispositivos com 60 Hz são mais fáceis de serem encontrados, mas quem está de olho em mais performance e uma experiência mais fluída pode investir em telas de alta velocidade, na faixa de 144 Hz ou mais. Isso porque telas de maior velocidade garantem mais fluidez, representam menor latência e podem até melhorar a experiência de curtir filmes em casa.