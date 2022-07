Mortal Kombat 11 e Tomb Raider estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam traz oportunidades em jogos para computador mesmo depois da popular Promoção de Férias, que teve fim no início deste mês. Entre os principais nomes, vale citar Borderlands 3 , Resident Evil 4 (PS2) e um pacote com Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy . O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

Nesta semana, Middle-earth: Shadows of Mordor e sua sequência, Shadows of War, estão com um grande desconto na loja da Microsoft. Além disso, é possível economizar em Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Cyberpunk 2077 e na franquia Dark Souls como um todo. Veja alguns dos destaques do Xbox a seguir: