Moto G60 recebe Android 12, mas atualização divide opiniões

risoUsuários brasileiros do celular Moto G60 foram surpreendidos nesta semana com a chegada da atualização para o Android 12 , o sistema mais recente do Google . A novidade movimentou as redes sociais e o termo “Android 12” chegou aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (20). Enquanto alguns consumidores elogiaram o update, outros usaram a rede social para reclamar – principalmente do visual da MyUX, a interface da Motorola .

O Moto G60 chegou ao mercado em abril de 2021. O modelo com ficha técnica intermediária chama atenção por conta do conjunto fotográfico com sensor principal de 108 MP e bateria de longa duração, com 6.000 mAh de capacidade.

O que muda no Moto G60 com o Android 12?

A atualização do Android 12 no Moto G60 traz a nova interface Material You, que foi citada como a maior mudança de design na história do Android durante o lançamento. As novidades incluem ainda a redução de 15% no uso de grandes núcleos do processador, o que deve gerar economia maior de bateria.

Outra característica da atualização é o uso da localização aproximada em apps. Dessa forma, ao baixar um aplicativo, o usuário poderá oferecer o lugar aproximado em vez do local exato em que estiver, garantindo mais privacidade e controle sobre suas informações. As mudanças também incluem ajustes na central de notificações, com a promessa de melhorias na rapidez ao abrir apps tocando sobre alertas recebidos.